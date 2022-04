Gerardo Morales: "Milei es un pituco que no conoce la realidad del país"

GERARDO MORALES_ _MILEI es ANTIDEMOCRÁTICO_.mp4

"Hay sectores de Juntos por el Cambio, no voy a mencionar, que quieren un acuerdo con Milei por encima del acuerdo de la coalición", indicó Morales. "No nos vamos a amontonar para joderle la vida a la gente", aseguró el presidente de la UCR.

Luego, apuntó contra el referente liberal. "Milei es una persona antidemocrática que quiere eliminar el Estado, que vaya a recorrer y que conozca un poquito. Es un chico que no sé de qué vive, no sé qué es lo que hace, cómo ha venido, es un pituco que no conoce lo que es la realidad del país", planteó.

"Cuando Milei sea más grande conocerá un barrio pobre, le mirará la cara a algún pobre para comprender por qué hay educación pública, por qué hay salud pública", ironizó Gerardo Morales, y añadió que "con esa concepción antidemocrática el radicalismo no tiene nada que hacer".

Además, Morales se sumó a las declaraciones de Carrió, quien afirmó en una entrevista en La Nación+ que "no votaría" a Macri como postulante presidencial. "Voy a votar a un radical. En el radicalismo queremos tener un candidato de una vez por todas", enfatizó.