Gerardo Morales quiere enfrentar a Cristina Kirchner en 2023

Después de dos días de intensa actividad, Morales visitó la Primera Cooperativa Frutícola General Roca Limitada, y cerró su recorrida en el Comité UCR de la localidad de Allen dónde expresó: "La escuché a Cristina, viene por la alegría de los argentinos. Creo que está lanzada como candidata. La elección de Brasil la animó y por lo que se ve está cumpliendo un plan estratégico de campaña electoral".

"Cristina ya es candidata y quiero enfrentarla de una vez por todas para terminar con el kirchnerismo que profundizó un modelo de pobreza: en Jujuy ya lo hicimos", agregó el líder del radicalismo.

"La escuché plantear la convocatoria al diálogo después de haberlo roto en el Senado, de haberse llevado todo puesto cuando se trató el Presupuesto -sostuvo-. La oposición esperaba el tratamiento de esa ley. En el caso del Consejo de la Magistratura no es para juristas el tema, está claro que han hecho trampa. La representación es para la mayoría y la otra para la minoría, dividieron el bloque como les daba el número se quedaron con todo", sentenció.

"No hace falta que un jurista analice el fallo de la Corte -explicó Gerardo Morales-. Ahora llama al diálogo cuando termina de buscar romper todo, lo que no le sirve al país. El país necesita diálogo, un horizonte". "La gente tiene que estar atenta, no le puede creer. Ella es la líder del Frente de Todos que hundió el barco". concluyó el gobernador jujeño.

Embed Con los correligionarios y correligionarias de Gral. Roca, Río Negro, reinauguramos el comité seccional UCR "Pablo Verani".



Tenemos fuerza, convicciones y liderazgo, estamos ante una gran oportunidad de cambiar el rumbo de nuestro país hacia el crecimiento.



Adelante Río Negro pic.twitter.com/gbL3WeKAao — Gerardo Morales (@GerardoMorales) November 19, 2022

La agenda de Morales en Río Negro

La visita de Morales a Río Negro comenzó el viernes, luego de pasar por Misiones y Chaco. En la localidad de General Roca mantuvo reuniones con los directivos de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC) de Roca,visitó la Fundación Cultural Patagonia, donde se reunió con Norberto "Tilo" Rajneri su presidente, y encabezó la reinauguración del Comité seccional UCR " Pablo Verani".

En ese acto, junto a toda la militancia y la dirigencia radical de Río Negro, Morales presentó a los candidatos a intendente por la UCR para las elecciones 2023, Gerardo Blanes de General Roca, Guillermo Valenzuela de Cervantes, Pablo Fernández de San Antonio Oeste; Néstor Braun de Contralmirante Cordero; Mauricio Abb de Chimpay, Hugo Cobarrubia de Dina Huapi, y Marcelo Román de Allen.