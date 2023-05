Gerardo Morales responsabilizó a la vicepresidenta por la situación del país

La agenda de Morales incluyó una caminata por el centro comercial del municipio, una visita a Hogar de Día Todos Juntos, en Garín y un multitudinario encuentro con la militancia del distrito en el Club El Plumerillo.

Frente a la militancia radical, Gerardo Morales expresó:

- “Lo primero que tenemos que hacer este año es sacar al Frente de Todos. Esa es la primera misión que tenemos como pueblo. Sacar a Cristina, que es como si fuera de otro partido, uno le escucha, la mira, y dice, ¿de dónde vino? Es como que bajó de un plato volador, recién aterriza en el planeta, en la República Argentina y no tiene nada que ver con lo que pasa en el país”.

“Y la verdad, la responsable número uno de lo que pasa en el país es Cristina Kirchner. Porque ella es la que armó el engendro del Frente de Todos. Ella es la que un día le dijo a todo el pueblo argentino, elegí como candidato a presidente a Alberto Fernández. Ella es la que pone a Alberto, que mientras ella aterriza, él está en la estratosfera. Es así el esquema”.

“Es muy injusto que además ella haya puesto la mayor energía en su mensaje, en la especulación o en la estrategia electoral que van a tener. La mayor energía los que gobiernan la tienen que poner en resolver los problemas del país. De lo que le tienen que hablar en las cadenas al pueblo argentino es de cómo arreglar la inflación que genera pobres todos los días”.

- “Por eso el primer desafío que necesita la República Argentina es que haya un cambio. Y la única fuerza política que está en condiciones de gobernar la República Argentina es Juntos por el Cambio, con el radicalismo, con el PRO, con la Coalición Cívica y con el peronismo que cree en la república. Ese es el desafío que tenemos. Y ahí estamos luchando para que generemos ese gran cambio que necesita nuestro país”.

- “Nosotros en los próximos 10 años vamos a ser otro país y nos tenemos que preparar para eso. Por eso no veo el vaso medio vacío sino medio lleno. Tenemos un gran futuro y necesitamos a los jóvenes, que no se vayan y que no bajen los brazos”

- “Obviamente hoy no se puede tener un plan, nadie puede tener un plan con estos niveles de inflación, ni siquiera plan familiar, menos un plan empresarial y menos un plan para emprender con estos niveles de inflación, por lo tanto lo primero que hay que hacer es arreglar eso, pero ojo, con los que quieren estabilizar la economía a costa de la gente, nosotros no vamos a ir por ese camino”.

Sin miedo a "los moyanos, ni a Milei"

- “No les tengo miedo ni a los moyanos, ni a Milei. Hace 40 años que hago política y sigo siendo un ciudadano de clase media. Hace 40 años como muchos los que están acá, trabajo por ideales, por principios de nuestro partido que están hoy más vigentes que nunca. La lucha por la igualdad y la lucha por la libertad siguen siendo un desafío de este tiempo. Y siguen siendo la columna vertebral y el soporte ideológico de la Unión Cívica Radical”.

- “Lo que tenemos que buscar es en el marco de la diversidad, la normalidad, podernos mirar a la cara, poder lograr acuerdos, que la energía no sea pelearnos entre nosotros, sino poner la energía en cómo resolver los problemas que tenemos”

- “Tiene que haber Estado presente para los servicios básicos, también para la educación pública, estos conceptos forman parte de la definición ideológica de nuestro partido, la defensa de la escuela pública y de la educación pública, Porque defender la escuela pública es luchar por la igualdad”.

- “Lo que hace dignas a las personas es el trabajo. Por eso el desafío y la consigna de recuperar la cultura, el esfuerzo y el trabajo, es lo que nos ha permitido ser el país que somos”.

- “Vamos a hacer un Pacto del Conurbano, con un plan a 10 años de infraestructura social básica, de educación pública, de salud pública y de seguridad pública, donde aporte el gobierno nacional, porque a la provincia de Buenos Aires le faltan varios puntos de coparticipación. Necesita un aporte fuerte del gobierno nacional, pero que esté en el marco de un plan y donde no se la termine robando los intendentes, y no se la termine robando el gobernador o cualquier funcionario del gobierno provincial. Necesitamos ese pacto. Cuando resolvamos eso, de acá a 10 años vamos a tener otro Conurbano, en donde además paralelamente generemos una gran transformación productiva”.

- “Vamos a hacer ese Pacto por el Conurbano, donde pongamos la plata donde hay que ponerla y controlar que no se la roben los delincuentes”.

- “El intendente de la Matanza tiene guardados 30.000, 40.000 millones. ¿Por qué guarda la plata? Hay gente que le gusta guardarla. Pero un intendente: 40.000 millones en La Matanza. Andá y ponela en infraestructura, ponele un adicional a los policías, poné cámaras de seguridad, hermano hace algo para garantizar la seguridad de tu pueblo. ¿Qué hacés con 40 mil millones guardados?”

Sentidos comunes

- “Necesitamos un país normal con sentidos comunes, estabilizar la economía, ordenar la macro, no gastar más de lo que se puede. Necesitamos Estado presente en la salud, la seguridad, las políticas sociales, la educación y economía fuerte. Y necesitamos también que despegue la economía y crecimiento en la República Argentina”

- “Yo soy candidato a presidente y voy a ser presidente y a mí no me comanda nadie desde afuera. Decido las cosas que tenga que decidir, respeto las opiniones del colectivo y formo parte de una organización de hombres y mujeres que están generando una gran transformación en Jujuy y del mismo modo lo haremos en el país”.

- “Este país sigue siendo unitario. Está todo ahí en las 10 manzanas de la City porteña. Toda la guita del país se maneja ahí, pero el país productivo está acá afuera, está en el resto de las provincias. Seguimos siendo un país unitario, tenemos que ser un país federal, por eso necesitamos pactos federales para la producción y el trabajo”.

Acompañaron a Morales en la recorrida Miguel Benítez, presidente del comité Escobar, Ramón Álvarez, Mauricio Fuentes, Yesica Avejera,Carina Chmit, Gabriela Hernández, Claudia Rognone, y Diego Castagnaro concejales de Escobar, Grisela García Ortiz, consejera escolar, Ignacio Patti, consejero escolar y la dirigente Malena Baro.