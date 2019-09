Gioja, duro contra Macri: "Pareciera que está en bolas"

“El pueblo argentino les prendió la luz, les dijo basta de cuentos y globitos. Necesitamos soluciones. Pareciera que está en bolas, no sé si no lee los diarios, no le cuentan o le hacen un diario especial. Debe ser una fantasía para darse manija”, expresó.

Asimismo destacó que "las PASO existieron" y que al Gobierno no le gustó el resultado: “El propio Presidente castigó a la gente por no haberlo votado. Son reacciones muy primitivas, que nada tienen que ver con alguien que sabe de política".

ADEMÁS:

En cuanto a la grave situación económica social del país, Gioja avaló la necesidad de que el Gobierno apruebe la emergencia alimentaria: “Estamos poniendo en eje lo que dice nuestro pueblo, los movimientos sociales, el movimiento obrero, la Iglesia, algunos gobernadores”, afirmó.

“Hay un capricho en este Gobierno de no querer avanzar. Incluso con la emergencia social pueden usar instrumentos para que el corazón les empiece a andar de vuelta, parece que tienen una piedra, no un corazón”.