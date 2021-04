Gobernadores: Arcioni, el peor. Larreta, el mejor

Entre las mediciones que vienen instalándose en el mundo político, se encuentra el Informe Interprovincial "Ránking de Gobernadorese Imagen de Dirigentes", que elabora todos los meses la Consultora CB, dirigida por Cristián Buttié -cercano al reconocido experto en opinión pública Guillermo Seita- .

Los datos de abril

El gobernador de la provincia del Chubut, Mariano Arcioni, continuó siendo el mandatario provincial de peor imagen del país (61% de imagen negativa), según el trabajo citado que se hizo en todo el territorio nacional, entre el 13 y el 16 de abril. Siguiendo de abajo hacia arriba, Arabela Carreras, la gobernadora de Rio Negro, se ubica en el puesto 23.

Arcioni tiene varios problemas que resolver. Entre ellos, la comunicación a través de Twitter. El 22 de abril pasado posteó: "En el Día de la Tierra ratificamos nuestro compromiso para elevar las ambiciones climáticas de Chubut". "Impulsamos inversiones para potenciar una matriz energética más diversa", agregó. Ilustró el posteo con dos fotografías en las que aparece junto a una mujer aparentemente asiática.

El Gobernador y sus asesores de comunicación quizás deberían explicar qué significa "elevar las ambiciones climáticas de Chubut". ¿Buscan tener clima tropical?

Si es así, el mandatario podría lograrlo, ya que con la demora en los pagos a los estatales el ambiente está muy caliente.

Por otra parte, dice que impulsa "inversiones para potenciar una matriz energética más diversa", La mujer que lo acompaña en la foto, ¿le llevó un dossier sobre plantas de energía solar o eólica?.

Larreta volvió al primer puesto

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, regresó al primer puesto de la encuesta (68,6% de percepción positiva) luego que, en marzo retrocediera al tercer puesto. En el estudio no se explica cómo o con qué herramientas, el mandatario porteño regresó al tope de las preferencias de los encuestados porteños en solo un mes.

Inmediatamente después se ubica Sergio Uñac (San Juan) con el 68% de imagen positiva. Se trata de solo 6 décimas de diferencia con Rodríguez Larreta, quien deberá seguir aportando esfuerzos en tiempo y forma si quiere permanecer entre los primeros. Claro está que San Juan no dispone de los mismos recursos técnicos que la capital del país, donde se prepara el proyecto "Rodríguez Larreta 2023".

Schiaretti en un honroso tercer puesto

Por su parte, a solo 2 décimas del segundo, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, completó el podio de los mejores. En la entrega anterior, estaba en el quinto puesto y en esta subió dos posiciones. Además de su gestión, el mandatario cordobés es asesorado por el exitoso consultor Guillermo Seita, una garantía de éxito político o, al menos, de triunfos en encuestas.

Perotti está en el puesto 19

El Gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ocupó el puesto número 19 (45,8% de imagen positiva) en el ránking de gobernadores nacionales. Parecería una performance baja, pero teniendo en cuenta que ha pasado un año y cinco meses desde que asumió y aún no pudo resolver o morigerar la ola de violencia y muertes que provoca el narcotráfico en su provincia, no está tan mal. En su entorno, aseguraron que recibe un asesoramiento integral de imagen por uno de los consultores de mayor reputación de la Argentina y eso es clave para que no lo "salve" a Arcioni del último puesto. Obviamente, con un trabajo de imagen honesto.

Juan Manzur en el puesto número 20

Los 830 tucumanos que CB aseguró haber consultado, ubicaron al gobernador Juan Manzur en el vigésimo puesto de la lista Tuvo el 52,8% de imagen negativa. Fuentes provinciales indicaron que "debería estar peor, teniendo en cuenta su pésimo manejo de la pandemia".

Debe destacarse que en menos de 30 días, el exministro de Salud de la Nación logro subir tres puestos en esta misma encuesta y salir del anteúltimo lugar, lo que demuestra que se puso al día con su imagen de un modo extraordinario.

El mandatario de Tierra del Fuego, llegó al puesto 21

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, bajó al puesto número 21 (en la anterior encuesta estaba en el 19° puesto en el ránking de CB). Ganador de las elecciones del 2019 -cuando contó con el asesoramiento de Horacio Miró y su equipo-, el mandatario tiene el 46% de imagen positiva y casi el 54% de negativa. Debe ser hora de que haga los deberes y se ponga al día con sus asesores de imagen. Claro está que también debe gestionar correctamente.,

A pesar del escándalo, Insfrán mantiene más del 50% de imagen positiva

Ubicado en el décimo quinto lugar, con el 53,8% de imagen positiva, está el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, que viene de recibir duros cuestionamientos de parte de sus gobernados y de la prensa nacional por las medidas estrictas -hasta consideradas violatorias de los derechos humanos- que viene aplicando para prevenir la pandemia. Pese a ello, en solo un mes se recuperó y logro subir un escalón en la encuesta de CB. Insfrán sí sabe cómo lograr milagros con su imagen.

Desde este columna se seguirá con atención la política que pasa por las encuestas, donde todos pueden ganar si saben cómo ponerse o, mejor, dicho cómo posicionarse con la ayuda de los expertos en marketing político.