González García sobre Pfizer: "Nunca nos quisieron vender"

“La única verdad es que ellos nunca nos quisieron vender, nos pedían cambiar la ley y no lo aceptamos. Fue una negociación larga, con buena voluntad de las partes. Se aprobó una ley en el Congreso y luego ellos dijeron no en disconformidad con dos artículos”, aseguró el ex funcionario, quien dio un paso al costado tras el affaire del vacunatorio vip.

González García también se despachó contra Santiago Cornejo, director del Covax para América Latina, quien declaró que el gobierno argentino pidió expresamente no recibir vacunas de Pfizer a través del mecanismo de distribución que utiliza el citado organismo.

ADEMÁS:

"Ni Pfizer pidió los glaciares ni el gobierno pidió coimas"

"No fue así, es un caradura. A Covax le pagamos por 9 millones de vacunas y se recibieron menos de dos millones hasta ahora. El incumplimiento es del Covax con el Gobierno Argentino", dijo.

Lo que sí reconoció el ex ministro es que hubo varios intermediarios que se ofrecieron a agilizar la negociación con los laboratorios para conseguir vacunas con más rapidez, pero negó que se haya llegado a un acuerdo con ellos.

“Desde un principio nuestra idea fue siempre negociar con los laboratorios o los gobiernos. Venían a decir que tenían un contacto, que así iba a salir más rápido. Vinieron muchos, también para la compra de respiradores, reactivos. Fue una locura”, afirmó.