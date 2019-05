"Le estamos delegando con mucha confianza la potestad de decidir lo que hay que hacer. No tengo la menor duda de que Sergio nos va a llevar al camino que corresponde", resaltó la legisladora sobre la posibilidad deque su partido decida realizar una coalición electoral o lanzarse en solitario a la presidencia.

"Creo en él desde el momento que a los 17 años un mocosito se me plantó en la agrupación y me dijo que él iba a ser presidente. ¿Cómo no voy a creer en vos, Sergio? Si sos el único dirigente de la Argentina que puede exhibir su vida pública y privada", recalcó.

Fue en ese momento en el que se hizo evidente la emoción del ex diputado nacional, ubicado en la primera fila del salón Fresno, junto a Malena Galmarini. Y agregó: "No dudo que cuando decidas, no vas a decidir lo mejor para nosotros, sino lo mejor para la Patria".

Además, Camaño diferenció al Frente Renovador de Cambiemos y el kirchnerismo: "Nosotros no vemos la foto, sino la película de la política. Acá Macri y su pésimo gobierno es el emergente de algo, alguien se equivocó antes para que este energúmeno venga a gobernar el país, alguien a quién le gusta sobreactuar la política. Nosotros no sobreactuamos la política".