Guillermo Moreno contra todos: cuestionó a Kicillof y a Guzmán

"Un Ministro de Economía que no pasó por el sector privado no puede estar en el público”, dijo el polémico dirigente en un ataque directo tanto a Kicillof (ex ministro) como al actual, Martín Guzmán, a cargo de la renegociación de la deuda externa.

Durante una entrevista en Crónica TV, el ex funcionario y ferretero le recriminó al ministro que no conoce la realidad en el sector de las empresas: “Qué es entender de economía" Entender de economía significa que tuviste una formación razonablemente técnica en la facultad y después gastaste la suela de unos borceguíes asi de altos caminando la calle", concluyó su razonamiento.

ADEMÁS:

También le achacó al gobernador que “nunca fue gerente de ninguna empresa”. Sin embargo, el panel de periodista le recordó al ex candidato presidencial que Kicillof recorrió la provincia de Buenos Aires y terminó venciendo a María Eugenia Vidal. Pero, lejos de retroceder, cuestionó: "¿Qué tiene que ver manejar un auto con manejar o administrar una empresa? ¿Cómo vas a conocer la economía si no trabajás en las empresas?".

Y fue más allá al añadir: "Lo máximo que tuvo fue un café, que en 2001 tuvo que cerrar porque quebró. El me lo dijo a mí y después nunca más trabajó en el sector privado", en el que el polémico dirigente peronista puede exhibir su vasta experiencia como dueño de una ferretería.