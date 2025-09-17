Gustavo Sáenz le pidió a los diputados del NOA y NOE que voten contra vetos al financiamiento del Garrahan y Universidades

Sáenz señaló que estos temas son "muy sensibles, sobre todo para aquellos que vivimos en el NOA y el NEA, en el norte profundo de la patria, ese que siempre fue olvidado por las políticas centralistas de todos los gobiernos, no solo de este".

En ese sentido, hizo un llamado a los diputados nacionales de ambas regiones: "Les pido humildemente a los diputados nacionales del NOA y NEA, independientemente de las banderías políticas, que defiendan las oportunidades de sus jóvenes en cada una de estas universidades, que defiendan la salud de los miles y miles de niños que fueron curados y que hoy tienen vida gracias al Garrahan".

El gobernador agregó que “es importante el financiamiento para nuestras universidades, ahí no está el desequilibrio fiscal" y finalmente expresó: "Defendamos las oportunidades de esos miles de jóvenes que quieren cumplir un sueño en la universidad y tener un futuro. También defendamos a esos niños que el Garrahan les dio vida. Hoy los pueden acompañar".

El debate en Diputados

El peronismo, la UCR y bloques provinciales de la Cámara de Diputados de la Nación reunieron este miércoles el número de legisladores necesario para habilitar el debate e insistir con las leyes de Financiamiento del Hospital Garrahan y de las Universidades nacionales derogadas por el presidente Javier Milei.

Con la presencia de 132 diputados comenzó la sesión para tratar los vetos a las leyes de emergencia de Garrahan y de aumento de los recursos a las Universidades.