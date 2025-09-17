Gustavo Sáenz le pidió a los diputados del NOA y NOE que voten contra vetos al financiamiento del Garrahan y Universidades

El gobernador de Salta instó a los legisladores nacionales a que "defiendan las oportunidades de los jóvenes y la salud de los niños".
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se refirió este miércoles al debate en el la Cámara de Diputados de la Nación sobre el veto del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento a las universidades y al Hospital Garrahan.
Sáenz señaló que estos temas son "muy sensibles, sobre todo para aquellos que vivimos en el NOA y el NEA, en el norte profundo de la patria, ese que siempre fue olvidado por las políticas centralistas de todos los gobiernos, no solo de este".
En ese sentido, hizo un llamado a los diputados nacionales de ambas regiones: "Les pido humildemente a los diputados nacionales del NOA y NEA, independientemente de las banderías políticas, que defiendan las oportunidades de sus jóvenes en cada una de estas universidades, que defiendan la salud de los miles y miles de niños que fueron curados y que hoy tienen vida gracias al Garrahan".
El gobernador agregó que “es importante el financiamiento para nuestras universidades, ahí no está el desequilibrio fiscal" y finalmente expresó: "Defendamos las oportunidades de esos miles de jóvenes que quieren cumplir un sueño en la universidad y tener un futuro. También defendamos a esos niños que el Garrahan les dio vida. Hoy los pueden acompañar".
El peronismo, la UCR y bloques provinciales de la Cámara de Diputados de la Nación reunieron este miércoles el número de legisladores necesario para habilitar el debate e insistir con las leyes de Financiamiento del Hospital Garrahan y de las Universidades nacionales derogadas por el presidente Javier Milei.
Con la presencia de 132 diputados comenzó la sesión para tratar los vetos a las leyes de emergencia de Garrahan y de aumento de los recursos a las Universidades.
