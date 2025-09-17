Facundo Manes reclamó "dignidad" a los diputados en el debate por los vetos de Milei

“Lo más importante hoy es tratar de poner un sentido común en el Congreso. Lo que vamos a discutir no sólo es una partida presupuestaria, es la identidad de nuestro país, es la clase media, la educación, la salud, la ciencia”, afirmó Manes en declaraciones radiales.

"La identidad de la clase media"

El neurocientífico advirtió que al atacar la salud y la educación pública, el Gobierno “ataca la identidad de la clase media argentina” y remarcó que no se puede “canjear dignidad por obediencia política”. “Circulan versiones de que algunos diputados que acompañaron las leyes estarían cambiando su voto a pedido de los gobernadores. No se puede negociar con la salud de los chicos, con el futuro de los jóvenes”, sostuvo.

Manes apuntó además contra la gestión libertaria: “Este Gobierno se convirtió en lo que vino a destruir. Tanto por la corrupción como por las acciones y por rodearse de gente que pertenece a lo peor de la casta argentina”.

“El Congreso no va a discutir solo de salud o educación. Va a hablar de la economía del siglo XXI. Está bien tener Vaca Muerta, pero el futuro se define con ciencia, educación y capacidad de innovación”, enfatizó.