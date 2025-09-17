Marcha Federal Universitaria: estudiantes, docentes y gremios, contra el veto de Javier Milei

El acto principal será en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Congreso, pero también se llevan a cabo manifestaciones en todo el país.

Los trabajadores del Hospital Garrahan presentes

Trabajadores del Hospital Garrahan, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), comenzaron un nuevo paro en rechazo al veto llevado adelante por el presidente Javier Milei, sobre la ley de Emergencia Pediátrica y preparan el acto central frente al Congreso de la Nación.

Asimismo, se sumaron al reclamo de la comunidad universitaria que también se pronunció en contra de la anulación de la Ley de Financiamiento Universitario visibilizado en la Tercera Marcha Federal que se realiza hoy a partir de las 17.

La marcha se lleva adelante bajo la consigna "Nuestro futuro no se veta" y tendrá su acto central a las 18 mientras, en paralelo, se debate en la Cámara de Diputados el rechazo del mandatario.

Así, además de los centros de estudiantes y de los gremios docentes y no docentes, la Confederación General del Trabajo (CGT), anunció en un comunicado que se sumará a la marcha.

También se sumaron los trabajadores del Hospital Garrahan, que denuncian el ajuste en salud pediátrica, las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), colectivos de artistas vinculados al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA y el Instituto del Teatro (INT).

En el resto del país

Al margen de la concentración en Buenos Aires, en varias ciudades del Interior habrá manifestaciones. En Rosario, la concentración será en Plaza San Martín y avanzará hasta Puerto Joven.

En Mendoza, la UNCuyo organizará el acto central en su campus. En Córdoba, la marcha partirá de la Universidad Nacional de Córdoba hacia el centro. En Tucumán, estudiantes y docentes se reunirán en Plaza Independencia.