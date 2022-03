Ante comisiones de Diputados, el funcionario dijo que el entendimiento con el FMI "se contrapone a la incertidumbre que no puede redundar en nada mejor que un profundo estrés cambiario y consecuencias negativas inflacionarias y en la actividad económica y el empleo”.

Guzmán también aseguró que la Argentina "enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador por la combinación de la carga de la deuda y la secuencia de vencimientos".

"Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos programados, lo que pone en clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en este mismo mes", aseguró.

Guzmán detalló que de acuerdo al cronograma original del programa stand by firmado por Macri, este año el país debería desembolsar entre capital e intereses unos 19.000 millones de dólares y el año que viene otros 20.000 millones adicionales.

Según dijo, se trata de una carga de deuda imposible de saldar en los plazos establecidos, por lo que aseguró que "la única alternativa para poder hacer frente a esos vencimientos es obtener nuevo financiamiento y la única forma es a través de un nuevo programa de financiamiento con el FMI".

El titular de la cartera de Economía y Finanzas aclaró que en el acuerdo de facilidades extendidas alcanzado por el Gobierno nacional con el FMI "no hay ninguna reforma que implique quita de derechos" y reveló que "el primer objetivo" del programa económico comprometido con el organismo multilateral de crédito es "la acumulación de reservas internacionales".

"Aquí en este acuerdo no hay ninguna reforma que implique quita de derechos. No hay una reforma previsional, la actualización de haberes se seguirá rigiendo en base a la ley vigente y no hay ninguna reforma laboral", destacó al tomar la palabra en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas

Minutos más tarde, Guzmán recordó que "es la primera vez en la historia argentina que un acuerdo entre un gobierno nacional el staff del FMI será puesto a consideración del Congreso nacional de acuerdo la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública" sancionada en 2021.

"El acuerdo que hoy el Gobierno nacional trae al debate en el Congreso de la Nación establece un camino transitable y un principio de solución a un problema verdaderamente muy grave para el desarrollo de la Argentina, que se contrapone a una alternativa en un crecimiento de la incertidumbre que desde nuestro punto de vista no puede redundar en nada mejor y por el contrario va a generar una situación de profundo estrés cambiaria con consecuencias inflacionarias, consecuencias negativas sobre a la actividad económica, sobre el empleo y la pobreza", concluyó el ministro de Economía.

Tras la presentación de Guzmán, los diputados de las distintas fuerzas políticas realizaban preguntas al ministro y a los miembros del equipo económico que lo acompaña: el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.