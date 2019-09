FRASES | Las principales declaraciones de Hernán Lacunza, ministro de Hacienda

• “Se aplicaron controles o restricciones al movimiento de dólares. Es una medida que no nos gusta y que es transitoria, dependiendo del resultado electoral. Pero es necesaria para que no se escape el dólar”

• “Creemos que con esta medida podemos mantener el dólar en 61 de acá al 10 de diciembre”

• “Todo lo que pasó se dio a raíz de las PASO. Pero no es el momento de encontrar culpables, ni en el pasado y presente, ni tampoco en el futuro”

• “Lo que hicimos hoy es garantizar que hay cosas que no se tocan. La comida de los chicos y las zapatillas están garantizadas”

• “Hay una crisis de confianza pero no tiene fundamentos. El pánico y el miedo son irracionables y tenemos que recuperar la confianza de la gente. El que se quiere llevar los dólares y pesos a su casa, que lo haga, pero ¿qué va a ser con eso en su casa?

• “Pusimos medidas muy duras para estar seguros de que no hay que hacer más medidas restrictivas. Es mejor retroceder que quedarnos cortos. Pero no son severas, 10 mil dólares no es poco, son 600 mil pesos"

• “Gane quien gane queremos que el barco llegue en orden al puerto y por eso necesitamos la cooperación de todo el arco político. Hay que hablar con todos"

• “No hay riesgo de hiperinflación. Todas estas medidas son para evitar esto"

• “Hay síntomas que son semejantes al 2001 pero no idénticas. Hay una tensión cambiaria que hace que tengamos que poner restricciones, pero esta vez menos rudimentaria a la de aquella ocasión"

• “Es el momento más desafiante de mi carrera, pero hay que estar. De nada sirve la trayectoria si no lo puedo usar para ayudar al país cuando este lo requiere. Si sale mal, valió la pena igual"

• “En materia de pobreza no cumplimos con los objetivos"

• “Es un disparate pensar en un Corralito. Agitar fantasmas provoca un daño innecesario. La dirigencia política tiene que tener responsabilidad"

• “Estas medidas las propuse yo. Y ni Macri ni nadie se opuso"

• “Lo de que dejamos subir el dólar por la derrota en las elecciones para desquitarnos con la gente que no nos votó es un disparate. Nosotros no intervenimos para cuidar las reservas"

• “Mañana va a haber un dólar blue"

• “Seguramente se actuó mal. Subestimamos la herencia. Era difícil corregir las tarifas que estaban atrazadas, al igual que el tipo cambiario. Pensábamos que iban a llover inversiones y no pasó. Ni creamos una economía justa para las grandes empresas"

