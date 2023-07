"Aerolíneas tiene que autofinanciarse como toda empresa, hay que plantear déficit cero durante el primer año", propuso en plena campaña electoral respecto a un tema que genera polémica en el interior de Juntos por el Cambio. "Los argentinos no tienen por qué subsidiarla", sentenció el competidor de Patricia Bullrich en las próximas PASO del 13 de agosto y agregó: "Tenés miles de aerolíneas en el mundo que se autofinancian, algunas hasta ganan plata".

Sus dichos llegaron luego de que el diputado de Unión por la Patria y dirigente de La Cámpora, a través de una modificación de la Ley 26.466, buscara blindar la aerolínea de bandera para hacer más difícil cualquier intento de privatización. La iniciativa establece "la prohibición de la transferencia de las acciones sin la autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".

Al respecto, Rodríguez Larreta planteó la necesidad de que la compañía "esté equilibrada" y que los argentinos "no tengan que subsidiarla todos los años". "Son 700 millones de dólares por año que la familia del Conurbano subsidia a través del IVA de la leche", calculó en una entrevista con el canal de aire Todo Noticias.

"No digo que haya que cerrar ni que privatizar, digo que los argentinos no tienen por qué subsidiarlo", remarcó al tiempo que se mostró firme en recortar el financiamiento estatal de no equilibrar las cuentas. En la misma línea, aclaró: "Si no logra ese equilibrio no se le de más plata. Lo digo para aerolíneas como para cualquier empresa, por qué la señora del Conurbano con el IVA de su leche tiene que pagarle pasajes gratis a los familiares de Aerolíneas".

Luego, completó: "Los directivos de Aerolíneas sabrán cómo hacer para tener un presupuesto equilibrado". Y reiteró: "Que se autofinancien. Tienen las condiciones y hay activos que el Estado". Por último, acusó al Gobierno de Alberto Fernández de haber cerrado el Aeropuerto El Palomar "porque lo abrió (Mauricio) Macri" y prometió reabrirlo de convertirse en Presidente. "El Palomar lo vuelvo a abrir al otro día, hay que hacer obras porque lo dejaron deteriorarse", cerró.

Miguel Ángel Pichetto analizó las elecciones en Santa Fe

Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación y precandidato a diputado nacional bonaerense de Juntos por el Cambio, analizó lo ocurrido en la PASO santafesinas que se celebraron el domingo pasado. "En Santa Fe ha habido una respuesta de la ciudadanía en orden a que la mesura, el compromiso con la política, el recorrer el territorio, termina reconociéndose. Fue un mensaje para los extremos, para los que van sobre la línea de cal o por afuera, en términos futbolísticos", señaló en declaraciones a CNN Radio.

Alineado en la interna con el sector que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, se refirió así al triunfo de Maximiliano Pullaro, también avalado por el jefe de Gobierno porteño y vencedor de Carolina Losada, quien tenía el respaldo de la otra postulante presidencial de JxC, Patricia Bullrich. Además, Pichettto pidió además "desdramatizar" las internas, al considerar que "todas las diferencias se solucionarán el 13 de agosto", cuando se realicen las PASO nacionales de las que surgirá el candidato a Presidente que representará a la coalición en las elecciones generales del 22 de octubre.

Pichetto Larreta.jpg Miguel Ángel Larreta comparte lista con el jefe de Gobierno porteño.

"Tengo la visión de que JxC se ordenará. Vamos a salir más fuertes. Nos tenemos que preparar para gobernar Argentina y abrir un mecanismo de dialogo democrático en el país", afirmó el titular de la AGN.

Luego, también opinó sobre la polémica por las declaraciones Juan Manuel López, el diputado de la Coalición Cívica que sostuvo que si gana Bullrich las elecciones, la Argentina podría terminar como en "diciembre de 2001". "Explicó que lo dijo por su cuenta. No creo para nada que Larreta haya influido en estas definiciones", agregó Pichetto luego que el sector referenciado en Bullrich pidiera públicamente que el jefe de Gobierno condenara esos dichos.