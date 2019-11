Luego de que el presidente Mauricio Macri hiciera famosa la frase "No se inunda más" durante la campaña, el reelecto mandatario porteño visitó el túnel del Arroyo Vega, que soporta hasta 81 milímetros de lluvia fuerte constante a lo largo de dos horas.

"Ahora la Ciudad aguanta mucho mejor las lluvias, pero hay que seguir trabajando", subrayó Rodríguez Larreta, luego de que el pasado lunes una fuerte tormenta provocara anegamientos en algunos barrios como Recoleta, Villa Crespo y Balvanera.

Sobre la obra en el Arroyo Vega, el jefe de Gobierno dijo que "es la más importante que se ha hecho" en esta materia, admitió que es importante "prevenir a los vecinos del cambio climático" y agregó: "Este túnel ayudará a toda la zona de Cabildo y Blanco Encalada, que era de las más inundables de la Ciudad".

El segundo emisario del túnel, que se extiende a lo largo de 8,4 kilómetros y a mediados de octubre abrió la compuerta del sumidero Elcano, duplica la capacidad de drenaje y minimiza el riesgo de inundaciones en las comunas 12, 13 y 15.

De la recorrida participó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; quien hizo hincapié en el Plan Hidráulico impulsado en 2015 y manifestó: "Empezó con la obra del Arroyo Maldonado y ahora estamos con la del Cildáñez, que desemboca en el Riachuelo". A su vez, aclaró que "también se está trabajando en el Arroyo Medrano, para mejorar la zona de Núñez y Saavedra".

A su turno, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, sostuvo que "ahora 315 mil vecinos van a poder dormir tranquilos" y concluyó: "Estamos muy contentos por otra obra más que se empezó y se terminó a tiempo, que le mejora la vida a la gente".

Reuniones

Por otra parte, se espera que Rodríguez Larreta se reúna hoy con el ex candidato porteño del Frente de Izquierda (FIT) Gabriel Solano para intercambiar ideas sobre la Capital Federal, encuentro que se llevará adelante a las 10 en la sede del gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios.

La reunión se dará luego de que Rodríguez Larreta mantuviera una entrevista similar con el ex candidato a jefe de Gobierno de Consenso Federal Matías Tombolini la semana pasada, mientras que el oficialismo porteño apunta a concretar un evento similar con el ex postulante del Frente de Todos Matías Lammens, con quien todavía no acordaron una cita.

Solano asistirá a la reunión acompañado por Facundo Lahitte, actual asesor de la bancada del FIT en la Legislatura y, según anticipó, le planteará a Rodríguez Larreta "problemas que sufren los trabajadores, las mujeres y la juventud en Buenos Aires, como la precarización laboral, la necesidad del blanqueo, el salario igual a la canasta familiar y el rechazo a las reformas laboral y jubilatoria".