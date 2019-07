"Tenemos que convencer a la gente que no se vuelva a equivocar y me parece que el paro no es la forma de pelear ahora, hay que pelear en las urnas", remarcó Moyano en declaraciones a la radio El Destape.

El dirigente evaluó que "la CGT tiene que decir que no van a votar un gobierno que amenace los derechos de los trabajadores".

"Si la CGT no dice a quién van a votar, tienen que decir a quién no van a votar", advirtió el sindicalista camionero, quien precisó que la central obrera, "cuando hubo gobiernos que hacían cosas que no correspondía, lo decía públicamente".

"La reforma laboral es flexibilizar, es terminar con las conquistas de los trabajadores. Si alguien dice que va a votar al Gobierno, o no dice que no lo va a votar hay una complicidad con eso", evaluó.

Además, subrayó: "Ya estamos acostumbrados a que Macri diga disparates y amenazas. No tienen noción de la responsabilidad que tienen. Son empleados de EEUU y el FMI".

"(Mauricio) Macri acusó al padre de corrupción a los días de su muerte y él es heredero de esa corrupción. ¿Qué se puede esperar de alguien así?", remarcó.

Moyano reveló también que no le cree "a las encuestas que hablan de paridad" y confió en un triunfo del precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. "Hoy, uno de los diarios más prestigiosos publica un nuevo ataque a Pablo (Moyano).

Ya no saben qué inventarle, con que atacarnos y demonizarnos", se quejó. También sostuvo: "Ante el único que me arrodillo es ante Dios. Estos se creen que amenazando, incluso a la familia, nos vamos a doblegar. Siempre estamos del lado del laburante".

Cabe destacar que Moyano y el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, almorzarán este martes con el objetivo de sumar la foto con la central obrera distanciada de los gremios más afines al kirchnerismo.