Desde la sede del sindicato, el presidente de Independiente arremetió: "Acá no manda él, manda (Christine) Lagarde, por suerte se va el 10 de diciembre".

"Creo que es un absurdo total que en un día tan importante como el Día de la Bandera, que el Presidente haya elegido ese día, y además ante quiénes lo rodeaban, la mayoría eran niños de escuelas, madres y padres, haya hecho un ataque de esa naturaleza, que no tiene sentido", remarcó.

"Su gobierno muestra la incapacidad de una persona y ha llegado hasta ahí porque la gente se equivocó. Cuando habla, primero molesta, pero después me da pena, el presidente da pena", sostuvo.

Ayer, durante el acto por el Día de la Bandera, el mandatario había asegurado que tanto Hugo como Pablo Moyano tenían "privilegios acumulados de forma ilegal" que generan un perjuicio para las empresas que deben pagar altos costos de transporte. "Producen desempleo", agregó Macri.

Sus palabras no cayeron muy bien en el seno del sindicalista, quien no tardó en responder. "No tiene respeto por nada, es un incapaz", había dicho ayer. Hoy, volvió a la carga y manifestó que el gobierno "quiere que los trabajadores sean esclavos. No vamos a dar marcha atrás".

Además, Moyano dejó en claro que no tuvo una buena relación con Macri. "Nunca fue una relación amorosa, fue una relación tirante. Fui al acto cuando se inauguró el monumento de Peron y fui porque me invitó mi amigo el Momo Venegas, y fui como muchos, pero eso no quiere decir que haya tenido compromisos. Mi compromiso es con los trabajadores", enfatizó.

Por otra parte, al ser consultado sobre si creía que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner podían mejorar la situación económica de la Argentina, respondió: "Vamos a dar nuestro apoyo porque ya demostraron que son capaces de sacar el país adelante de una situación tan lamentable".