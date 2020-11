Importante aumento en la circulación de personas en el AMBA

El mayor aumento se registró en los trenes, donde viajaron un total de 296.463 pasajeros, un 18,51 por ciento más que la semana anterior, mientras que en los colectivos se trasladaron 1.633.553 personas (6,7 por ciento) y en los subtes fueron 94.212 usuarios (6,42 por ciento).

El aumento de la circulación, que abarca el movimiento tanto en el transporte público como en las autopistas urbanas, se debió a la ampliación del margen de personas habilitadas para utilizar los servicios (como docentes y alumnos que concurren a actividades en las escuelas) y a la eliminación de la exigencia de contar con permiso habilitante para desplazarse de manera particular que comenzó el pasado lunes.

La situación llevó a las autoridades de Transporte a autorizar un incremento de la cantidad de personas que pueden viajar en los servicios públicos durante las horas pico, aumentando a un máximo de 10 los pasajeros parados en los colectivos y a uno por metro cuadrado en los espacios libres disponibles de los trenes.

La medida, adoptada por el ministro de Transporte, Mario Meoni, en conjunto con autoridades provinciales, porteñas y referentes del Ministerio de Salud, está destinada a "resguardar el distanciamiento social y evitar grandes aglomeraciones dentro de las formaciones para mitigar la propagación del coronavirus", informaron fuentes oficiales.

No obstante, los pasajeros habilitados a utilizar el transporte automotor y ferroviario continúan siendo los que tengan el Certificado Único Habilitante para Circulación-Emergencia Covid 19 o exhiban el permiso emitido por la aplicación CuidAr en su dispositivo móvil, una restricción que no se aplica a quienes circulen en cualquier otro medio que no sea el transporte público.

El promedio de personas circulando diariamente por el AMBA en transporte público y en autopistas durante la primera semana de la Dispo fue de 2.401.488, lo que representa un 5,90 por ciento más que la semana anterior a la implementación de esta medida pero 44,18 por ciento menos que en los siete días previos a la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), el 19 de marzo pasado.