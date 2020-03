Impulsan medidas para la contención del coronavirus

La primera pista sobre la reglamentación la dio ayer bien temprano Alberto Fernández, cuando adelantó que el Ejecutivo trabaja en nuevas medidas de prevención. "Yo ayer (por el martes en la reunión de coordinación de Casa Rosada) dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy", aseguró el presidente en declaraciones a FM Delta.

Y agregó: "La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública".

Por la tarde hubo debate interno sobre la viabilidad de implementar el aislamiento social obligatorio. Trabajaron en el tema el propio presidente; el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y Carla Vizzotti, número de dos del ministerio de Salud.

Sin cancelaciones

Por la mañana, esta misma funcionaria, en una capacitación para el ministerio de Turismo y otras áreas realizada en el CCK, había negado que se vayan a instrumentar medidas coercitivas para obligar a la cuarentena a quienes provengan de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Estados Unidos o desde países europeos.

"No vamos cancelar los vuelos (que vengan de Europa) o tomarles temperatura a las 30 mil personas que arriban a Ezeiza. Sí informaremos acciones concretas para prevenir. No podemos hacer que la gente se quede en casa: sí recomendar y con un decreto ser más enérgico para que se cumplan las recomendaciones", advirtió Vizzotti.

También se reiteraron las recomendaciones de aislamiento para mayores de 65 años que tengan alguna característica de morbilidad. "Buscamos minimizar el contacto, no que no puedan ir al supermercado", aclaró la funcionaria.

El mensaje, un tanto ambiguo, expuso el debate interno en el oficialismo. Horas más tarde se conoció que Chile, por caso, prohibió los arribos a Santiago de vuelos desde Italia. Todo puede cambiar.

En Casa Rosada, sí analizaron los artículos del Código Penal que penalizan a quienes contribuyan a la propagación de enfermedades. Un ejemplo es el artículo 205, que establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Al cierre de esta edición, una fuente gubernamental consultada dijo que "estuvieron trabajando hasta bien entrada la noche". "Estaban ultimando detalles en Salud, pero debería salir en lo inmediato", dijo sobre la resolución, que se canalizaría por medio de un DNU.

En paralelo, se conoció desde Transporte la implementación de un nuevo protocolo obligatorio para vuelos hacia Argentina: ahora podrán chequear el estado de los pacientes sospechosos dentro de la aeronave antes de un eventual aislamiento. En el encuentro, se destacó la necesidad de aislar al pasajero que presente síntomas compatibles con el COVID-19.

En este contexto, el gremio de Aeronavegantes (AAA) recomendó en un comunicado interno a su base gremial que "los tripulantes que regresan de la zona de contagio (FCO/MAD) podrán de manera voluntaria realizar el aislamiento de 14 días sugerido por el decreto del PEN", refiriéndose a la reglamentación de Trabajo que autoriza ese tipo de licencia.

Economía

Por otra parte, durante la mañana hubo otra reunión de gabinete económico en Casa de Gobierno en la que se analizaron medidas anticíclicas para hacer frente al shock económico desencadenado por el coronavirus. En el despacho de Cafiero, los funcionarios detallaron que el acuerdo con el Banco Mundial por un crédito de 30 millones de dólares para tomar prevenciones en el país se suma a la partida que el gobierno anunció ayer, de $1.700 millones.

En tanto, el ministro de Economía, Martín Guzmán informó sobre las conversaciones que mantuvo vía Skype con sus pares de otros países para analizar la situación y los efectos económicos a nivel global. En esas conversaciones se discutieron las alternativas dirigidas a la política monetaria y a la política fiscal, destacando la importancia de inyectar dinero dentro de la economía.