Incendio en el Senado: tres personas intoxicadas y una oficina quedó destruida

Un incendio en una oficina del Senado dejó tres personas intoxicadas por monóxido de carbono y el despacho de una senadora quedó totalmente destruido.

Un incendio registrado este martes en una oficina del Senado de la Nación dejó como saldo tres personas intoxicadas por monóxido de carbono. El episodio ocurrió poco antes del mediodía en el edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 1849, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos.

Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se originó en la oficina 614 del cuarto piso, correspondiente a la senadora nacional por Chubut Andrea Marcela Cristina. Como consecuencia del siniestro, dos mujeres de 44 años y un joven de 19 resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono.

El incendio fue advertido por la agente Miriam Da Silva, del Departamento de Seguridad del Senado, quien dio aviso a las autoridades. Al lugar acudieron Bomberos de la Policía Federal, que debieron forzar la puerta de acceso al despacho debido a que no contaban con la llave.

“Cuando se ingresó, la oficina estaba completamente quemada, aunque ya no había fuego activo”, señalaron fuentes legislativas. En tanto, personal del SAME asistió a los tres intoxicados en el lugar, donde recibieron oxígeno.

De acuerdo con los primeros trascendidos, el incendio habría sido provocado por un desperfecto en una pava eléctrica. El despacho quedó totalmente dañado por las llamas. El episodio se produjo en la previa del tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara alta.

