Cadena perpetua para César Sena y sus padres por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Además, el tribunal dictó penas de prisión efectiva para los principales colaboradores del clan. José Gustavo Obregón fue condenado a cinco años y diez meses por encubrimiento agravado, mientras que Fabiana Cecilia González recibió cinco años de prisión. En tanto, Gustavo Melgarejo, casero del campo familiar, fue sentenciado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple.

El fallo se conoció tras las audiencias de cesura, luego de que el jurado popular declarara culpables a los acusados en noviembre pasado. En aquella instancia, también fue absuelta Griselda Reinoso, quien había sido imputada por encubrimiento y recuperó su libertad.

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Cecilia fue asesinada poco después de ingresar a la vivienda de la familia Sena, junto a César, alrededor de las 9.15 de la mañana. Según la acusación, la joven habría sido estrangulada y posteriormente su cuerpo fue trasladado a una chanchería, donde habría sido incinerado. Los restos óseos hallados estaban severamente calcinados, lo que impidió obtener material genético.

Se conocerá la sentencia definitiva por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Cecilia Strzyzowski, víctima de femicidio en Chaco, fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la vivienda de la familia Sena junto a su pareja.

La investigación determinó que, por orden de Marcela Acuña, González limpió la vivienda y gestionó la donación de una cama y un colchón con manchas de sangre, que luego se comprobó pertenecían a la víctima. Obregón, por su parte, admitió haber colaborado en el traslado del cuerpo hasta el campo, mientras que Melgarejo habría ayudado a avivar el fuego durante la quema de los restos.

“Trae justicia para Cecilia y su familia”: las palabras de Patricia Bullrich

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aseguró que se hizo justicia tras la condena a cadena perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

A través de un mensaje en la red social X, Bullrich sostuvo que se trató de “un crimen estremecedor” y remarcó que, durante mucho tiempo, el homicidio estuvo rodeado de protección política y silencio cómplice. Además, afirmó que los condenados “quedan presos de por vida, donde tienen que estar”.