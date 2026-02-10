Tensión en Santa Fe: policías protestaron por salarios, se enfrentaron entre ellos y se acuartelaron

La medida de fuerza también se replicó en la capital provincial, donde patrulleros rodearon la Casa de Gobierno como parte de la protesta.

Con el correr de las horas, la situación se descontroló en Rosario. En medio de las manifestaciones, se ordenó el avance de la fuerza contra los manifestantes, lo que provocó enfrentamientos entre los propios policías. Como respuesta, el grupo que reclamaba hizo sonar las sirenas de patrulleros y motos, inició un acuartelamiento y bloqueó varias calles.

La movilización original, que exigía una recomposición salarial urgente ante la pérdida del poder adquisitivo, derivó en una secuencia de extrema tensión que quedó registrada en videos grabados por testigos.

Embed Los policías de Santa Fe se acuartelaron para reclamar un aumento salarial. Las autoridades de la misma fuerza los desalojaron. Se vivieron horas de tensión. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/tDESqaPcYn — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 10, 2026

Lejos de resolverse, los reclamos continuaron en otras localidades de la provincia y creció la preocupación por la posibilidad de que el conflicto se profundice. En ese contexto, los manifestantes también exigieron el cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de las primeras protestas.

Las manifestaciones habían comenzado la semana pasada en ciudades como Rosario, Vera y Reconquista, entre otras, donde efectivos de la Policía de Santa Fe decidieron salir a la calle para visibilizar su situación.

Según informó la Asociación Profesional Policial (Apropol), entre los principales reclamos figuran una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total, liquidaciones claras y auditables, y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de jerarquía ni destino. Además, el planteo incluye un abordaje integral que contemple mejoras en la salud física y mental de los efectivos.

Captura de pantalla 2026-02-10 0725288 Efectivos de la Policía de Santa Fe se movilizaron junto a sus familias en Rosario; la protesta derivó en una jornada de tensión con patrulleros, sirenas y calles bloqueadas. Capt

En medio del conflicto, el Gobierno de Santa Fe anunció días atrás la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad, destinado a “mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial”. La iniciativa se articula en cuatro ejes: mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte. Se desarrollará con diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, según informó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.