Expectativa por el dato de inflación de enero que se conocerá este martes

De confirmarse esa cifra, el índice mostraría una leve desaceleración, si bien lleva cuatro meses consecutivos por encima del 2%. Sin embargo, las proyecciones privadas continúan siendo más cautas: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación del 2,4% para enero y una variación interanual del 22,4% hacia fin de año, contra el 10,1% que estimó el Gobierno.

Consultoras como Equilibra calcularon una suba mensual del 2,2%, con aumentos concentrados en restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas y salud, mientras que EcoGo ubicó la inflación de alimentos en 2,5%, impulsada principalmente por el alza de las verduras. La Fundación Libertad y Progreso, en tanto, estimó un 2,6% para enero, con una inflación interanual del 32,1%.

En contraste, la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires informó una inflación del 3,1% en enero, lo que reavivó el debate por la metodología utilizada por el Indec. El organismo nacional continúa midiendo en base a la Encuesta Nacional de Gastos Hogares (ENGHo) 2004/05, mientras que la Ciudad utiliza una canasta más actualizada basada en el mismo relevamiento pero del 2017/18.

A este escenario se suman las expectativas inflacionarias de los consumidores: una encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó la proyección para los próximos 12 meses en 31,5%, un nivel similar al registrado durante todo 2025. El dato oficial que se conocerá mañana volverá a ser clave para evaluar la dinámica de precios y la credibilidad del indicador.