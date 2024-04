Interna de la Libertad Avanza: Oscar Zago adelantó la ruptura del bloque oficialista

"Yo sigo perteneciendo al frente con mi partido político, (pero) habrá un bloque seguramente. Nos juntaremos con los diputados que tengo en el bloque, un diputado de Córdoba y otro de provincia de Buenos Aires, con los legisladores de la Ciudad", planteó el legislador en diálogo con Radio 10.

La reacción llegó luego del escándalo relacionado con la conformación de la comisión de Juicio Político que desnudó una feroz interna libertaria. Se trata de cortocircuitos que tomaron estado público cuando el ahora exjefe de la bancada defendió el nombramiento de Marcela Pagano al frente del grupo, pese a la resistencia del presidente de la Cámara, Martín Menem. Después de una jornada de tensión extrema, el bloque de La Libertad Avanza se reunió de urgencia entrada la noche del miércoles en el Salón Blanco y votó desplazar a Zago, quien no estuvo presente, de la conducción de la bancada.

Luego de esto, el diputado declaró: "Se hará un interbloque. Podrá funcionar como funciona el PRO y otros partidos políticos que tienen frentes, bloques e interbloques. Si se acepta esa posición, bien. Nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al Presidente desde nuestro bloque, por supuesto".

"Nadie se tiene que enojar. Mi cargo siempre estuvo a disposición, como creo que todos los cargos tienen que estar a disposición porque esto es un frente, porque a todos nos elige prácticamente el Presidente", expresó el legislador libertario que fue reemplazado por Bornoroni, un hombre muy cercano a Karina Milei y a Martín Menem.

La Libertad Avanza Diputados.jpg Los legisladores de La Libertad Alianza, con Martín Menem a la cabeza, eligieron anoche nuevo jefe de bancada en Diputados.

Al describir su llegada a la presidencia del bloque de LLA, Zago precisó: "El Presidente deseaba que yo sea presidente de bloque. También deseaba que Martín Menem sea el presidente del Congreso. Esto se va eligiendo así". "El Presidente también tiene un deseo que hagamos una alianza con el PRO y yo tengo muchísima amistad con la gente del PRO y estoy trabajando. Hay diputados que no le interesa que vengan. Si están enojados por esas situaciones, bienvenido sea. La política es así, es el arte de la discusión", continuó.

Durante la misma entrevista, el legislador reconoció que desde hace tiempo había sectores dentro del oficialismo que buscaban correrlo de la presidencia de la bancada: "Hubo un intento hace unos días atrás y seguramente ayer concretaron, pero esto es válido, en política todo vale, tienen todo el derecho".

"Cuando inicié mi camino en 2005, me inicié en Compromiso para el Cambio, después fue PRO, después fue Juntos, porque los partidos entran y salen en las alianzas. Ahora, nuevamente me metí en política en 2021 acompañando al diputado Milei porque había que cambiar estas cosas para no ser más de lo mismo. Si vamos a ser más de lo mismo y nos vamos a cagar en todas las normas que hay y en reglas, háganlo. Conmigo no", cerró.