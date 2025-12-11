Internas en el oficialismo: Leila Gianni fue apartada de La Libertad Avanza en La Matanza

La exsubsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano fue apartada del partido tras acusaciones de “traición”, a días de asumir su banca en La Matanza.
La Libertad Avanza de La Matanza emitió un duro comunicado en el que asegura que la concejal Leila Gianni, que juró y asumió su banca hace apenas unos días, “no pertenece, no representa ni está autorizada” a hablar en nombre del espacio.
La calma que había dejado la última elección parecía haber puesto fin a las internas, pero el clima volvió a tensarse. En las últimas horas, la dirigencia libertaria del distrito decidió apartar a Gianni del partido. En un mensaje difundido en redes y canales oficiales, remarcaron que “ no existió compromiso real con nuestras ideas”.
Desde el bloque señalaron que la actitud de Gianni fue “premeditada y orientada a generar fracturas internas”, y apuntaron que “nunca mostró un compromiso real con el mandato popular”. También cuestionaron que la concejal “no tiene domicilio en La Matanza” y que su llegada al espacio habría sido “meramente electoral, sin militancia ni trabajo territorial”.
El comunicado fue firmado por Lorena Ramos, Gabriel Chaile y Jimena Alonso, quienes remarcaron que la concejal “no representa ni representó jamás a La Libertad Avanza”. Aseguraron además que el bloque seguirá “cohesionado y comprometido con los vecinos matanceros”.
Según pudo saber Diario Popular, Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei, avaló la decisión de desplazar a la concejal luego de que ella rompiera con el bloque oficial, además de haber presentado discrepancias con el sector que lidera Luis Ontiveros, dirigente de confianza de Pareja y hombre fuerte de LLA en La Matanza. Gianni decidió armar su propio espacio, “Alianza Libertad Republicana”, junto a Hernán Finocchiaro, Javier Ferreyra, cercanos a Cristian Ritondo, y el libertario Ricardo Lococco, , algo que parece no haber gustado en el ambiente de la localidad bonaerense.
Tras conocerse su expulsión, Gianni publicó un mensaje en X para negar cualquier ruptura con el oficialismo nacional: “NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro León”, escribió.
En su descargo, aseguró que dentro del bloque libertario local se habían impuesto “prácticas y modos de conducción” que, según dijo, le impedían trabajar con normalidad en proyectos para los vecinos.
Sobre la creación de su nuevo bloque, afirmó que busca “garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad se exprese sin condicionamientos”.
Mientras tanto, Lilia Lemoine también salió a bancarla desde X, donde volvió a encender la polémica al desmentir las versiones que circulaban sobre la situación de Gianni.
