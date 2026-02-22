Investigan un sugestivo robo en la sede de la Secretaría de Trabajo

El edificio, ubicado a pocas cuadras de la Casa Rosada y con custodia habitual, quedó bajo peritajes de la Policía Federal Argentina.

La cartera que conduce Sandra Pettovello comunicó oficialmente la existencia de “un hecho delictivo” y precisó que personas no identificadas “violentaron las rejas del ingreso al edificio y accedieron al interior por ese sector”.

Robo de equipamiento informático

Según el parte difundido, en una primera inspección se constató la sustracción de equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes. La cantidad exacta de elementos sustraídos aún se encuentra en proceso de determinación, ya que se realiza el inventario correspondiente.

Puerta sin llave

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, además de los daños en la reja exterior, la puerta de blindex contigua estaba sin llave, una circunstancia que habría facilitado el acceso y que ahora es materia de análisis interno.

Una vez dentro, los intrusos habrían recorrido distintas áreas del inmueble, incluyendo entrepisos y varios pisos, donde se detectaron cajones y mobiliario revueltos. Ese desplazamiento por múltiples plantas constituye uno de los puntos centrales de la pesquisa, orientada a reconstruir tiempos y movimientos dentro del edificio.

El relevamiento preliminar confirmó hasta el momento el faltante de dos televisores y varias computadoras, aunque el número definitivo continúa bajo verificación. En cuanto a los picos de bronce de las mangueras hidrantes, se reportó la desaparición de al menos 17 unidades, cifra que podría modificarse cuando finalice el inventario integral. Las autoridades evitaron brindar estimaciones económicas hasta completar el conteo de bienes.

Desde la detección del hecho se dio intervención a la Policía Federal Argentina, Asuntos Internos y Policía Científica, que llevan adelante pericias técnicas y levantamiento de rastros. En paralelo, se analizan las cámaras de seguridad del edificio, consideradas una pieza clave para establecer el horario preciso de ingreso y egreso, la cantidad de personas involucradas y el recorrido efectuado dentro de la dependencia.

La investigación

La causa quedó radicada en la Secretaría N° 15 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, donde se concentran las medidas de prueba y la evaluación de la evidencia recolectada. Hasta el momento no se informaron detenciones ni la identidad de los responsables.

En el plano administrativo, la Secretaría de Trabajo inició una investigación interna y el sumario correspondiente para determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad, en los mecanismos de control de accesos o en los procedimientos de custodia. El resultado de ese proceso será determinante para establecer eventuales responsabilidades y revisar los sistemas preventivos.

El edificio afectado alberga dependencias administrativas y áreas de atención al público bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano. El episodio, ocurrido en una zona estratégica y en horario de baja circulación, sumó un componente de preocupación institucional. Mientras avanzan las pericias judiciales y el inventario final, el caso permanece rodeado de interrogantes sobre la mecánica del ingreso y el alcance real del robo.