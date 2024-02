Javier Milei apuntó otra vez contra el gobernador de Chubut: "Es un pobre chico"

"Pobrecito, Nachito no la ve. Es un pobre chico que no pudo leer ni un contrato, es de una precariedad intelectual muy grande. La provincia tomó deuda y puso de garantía la coparticipación. Entonces, yo no tengo la culpa de que el chico no pueda leer un texto y comprenderlo", expresó Milei en declaraciones a LN +.

"Es una víctima del deterioro de la educación argentina y no puede leer un contrato. Habla muy mal de los gobernadores que lo apoyaron, quedaron expuestos, quedaron del lado de Kicillof y Quintela, que son parte del pasado. No quieren ajustar”, subrayó el jefe de Estado desde Estados Unidos, donde disertó en la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) y se encontró con el expresidente norteamericano Donald Trump.

Milei afirmó, además, que cortar el suministro de petróleo -tal como amenazó Torres- implicaría “violar el derecho de propiedad”. Y agregó en esa línea: “Son discusiones de gente muy de cabotaje, yo vengo de una reunión internacional muy importante, no estoy para el chiquitaje”.

“Es un delito, y al mismo tiempo significa no entender cómo funciona el mercado. Por ser político no está eximido de cumplir la ley, se seguirán los pasos legales que determine la justicia y pagará las consecuencias de violar la ley”, advirtió.

Noticia en desarrollo