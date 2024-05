Javier Milei celebró eufóricamente el 8,8% de inflación de abril

Además, decidió representar el resultado económico obtenido con una imagen abrazando al ministro de Economía, Luis Caputo. “GOOOOOOOOOOOOOL...!!!”, escribió el Presidente en sus redes sociales, acompañado de una foto con el titular del Palacio de Hacienda durante la Asamblea Legislativa. Como era de prever, el tuit tuvo una alta repercusión.

El vocero presidencial Manuel Adorni también salió a celebrar la reducción en la suba de precios. "La inflación de Abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%. La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado", escribió en X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/1790458116334641264?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1790458116334641264%7Ctwgr%5E9eaea9a0fb962edf2ac43151cd5633b0e088c37b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BTGEgaW5mbGFjacOzbiBkZSBBYnJpbCBmdWUgZGVsIDgsOCUuIEdyYW4gcGFydGUgc2UgZGnDsyBwb3IgZWwgc2luY2VyYW1pZW50byBkZSBwcmVjaW9zIHJlZ3VsYWRvcy4gRW4gYWxpbWVudG9zIGxhIGluZmxhY2nDs24gZnVlIGluY2x1c28gbWVub3I6IDYlLjxicj48YnI2BTGEgaW5mbGFjacOzbiBzZSBlc3TDoSBwdWx2ZXJpemFuZG8geSB0aWVuZSBzdSBjZXJ0aWZpY2FkbyBkZSBkZWZ1bmNpw7NuIGZpcm1hZG8uPGJyPjxicj5GaW4uPC9wPiZtZGFzaDsgTWFudWVsIEFkb3JuaSAoQG1hZG9ybmkpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFkb3JuaS9zdGF0dXMvMTc5MDQ1ODExNjMzNDY0MTI2ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMTQsIDIwMjQ8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3D3d4af7eae1860b239d25ed47f954826es%3D5d51b9459b08ee18860ac378c2c18fc7&partner=&hide_thread=false La inflación de Abril fue del 8,8%. Gran parte se dió por el sinceramiento de precios regulados. En alimentos la inflación fue incluso menor: 6%.



La inflación se está pulverizando y tiene su certificado de defunción firmado.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) May 14, 2024

En tanto, otra voz del oficialismo que salió a mostrar optimismo por la disminución del guarismo inflacionario fue el diputado nacional (LLA) José Luis Espert, quien atribuyó la baja a la reducción del déficit fiscal y la emisión monetaria cero.

“8.8 % inflación de abril. El gobierno de @JMilei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit fiscal y emisión 0. Es por ahí”, señaló.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jlespert/status/1790461073532838024&partner=&hide_thread=false 8.8 % inflación de abril. El gobierno de @JMilei en solo 4 meses no solo evitó una hiperinflación sino que logró que abril tuviera una inflación de un dígito (octubre 2023 fue un dibujo, no cuenta) cosa que no ocurría desde julio de 2023. ¿La receta? Puro sentido común: déficit… — José Luis Espert (@jlespert) May 14, 2024

En los últimos meses, se dio un descenso de la inflación, cayendo al 11% mensual, frente al 13,2% y 20,6% de febrero y enero.

Además, respecto a diciembre, el primer mes en el cargo del nuevo presidente, la caída del índice mensual es aún mayor, ya que entonces se encontraba en el 25,5%.

Milei no descartó que el Pacto de Mayo al final pase a "junio o julio"

Javier Milei reconoció que la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores podría retrasarse a "junio o julio", en medio de las demoras en el avance de la Ley de Bases en el Senado y su posible regreso a Diputados.

"No importa, si no es en mayo, será en junio o en julio, pero las reformas estructurales las vamos a hacer", respondió el jefe de Estado a una consulta de un cronista de C5N en el marco del acto de la instalación del busto de Carlos Menem en Casa Rosada.

Más temprano, el ministro del Interior, Guillermo Francos, deslizó que el Gobierno podría postergar la firma del Pacto de Mayo a la espera de la sanción de la Ley Bases.

"Con la Ley Bases estamos avanzando y esperamos para hoy tener definido el dictamen final. Estamos tratando de conciliar las propuestas de cambios", sostuvo el funcionario nacional al referirse al tratamiento legislativo de la iniciativa libertaria.

En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete reconoció que la intención del Gobierno es llegar a la firma del Pacto de Mayo, pautada para el sábado 25 de este mes en Córdoba, con la Ley Bases aprobada.

"Pero no depende de nosotros, sino de los senadores. Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de Mayo", se quejó. Al instante, aclaró que "tampoco es tan importante" que se llegue con la norma aprobada.