Javier Milei: "Hay una amenaza sobre mi persona y a la casta política eso le puede gustar"

En el marco de una entrevista realizada por Jonatan Viale en Radio Rivadavia en la que el periodista le preguntó si hablaba de un asesinato, el mandatario respondió: “Sí, ¿acaso no se llevaron puesto a un fiscal?”, en alusión a la muerte de Alberto Nisman, hecho ocurrido en 2015 que hasta hoy permanece bajo investigación.

A raíz del rechazo de la Cámara de Diputados al DNU, el mandatario opinó: “La Argentina tiene que equiparse, es una situación complicada, pero si de acá en adelante llega a pasar algo en la Argentina tiene responsabilidad toda esta gente”. “¿Pero qué voy a hacer? ¿Me entrego a las casta política y que arruine la vida de los argentinos? ¿Para qué me metí?, entonces. Hay que tener el coraje para hacer lo que haya que hacer y estoy dispuesto a hacerlo”, subrayó.

A días de la conformación de la Bicameral de Inteligencia que deberá velar por los gatos de la SIDE, Milei planteó: “Mirá la gravedad de la Bicameral encabezada por un kirchnerista de closet (en referencia al titular de la UCR, Martín Lousteau), y por otro lado, (Oscar) Parrilli y (Leopoldo) Moreau tipos que son parte del pacto con Irán, el responsable de las bombas a la AMIA y a la Embajada de Israel".

Luego, cuestionó a Juntos por el Cambio por “ponerse del lado de países que han atentado contra la Argentina”, y reveló que el expresidente Mauricio Macri le explicó el voto del bloque del PRO y agregó que su respuesta no le pareció “satisfactoria”. “Puedo entender que el kirchnerismo haga estas cosas porque está alineado con Irán, lo que no me termina de cuadrar es que hace Juntos por el Cambio del lado de países que han atentado contra la Argentina”, cerró.