Patricia Bullrich cargó contra Mauricio Macri: "Estás de un lado o del otro, basta de especular"

“Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro. Basta de especular”, publicó la funcionaria en su perfil de la red social X como respuesta a un posteo previo del exmandatario sobre el tema.

El texto subido previamente por Macri precisaba: “La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. (...) Fueron ellos los que aprobaron el deficit que empobreció a los argentinos. Ya no se puede discutir más la necesidad del equilibrio fiscal. Por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei”.

Los dichos de Bullrich se suman a los cuestionamientos que este viernes por la mañana había planteado el propio Milei sobre Macri, debido a que los senadores que responden a su partido apoyaron la reforma jubilatoria que aumenta fuerte el gasto y el ex mandatario salió esta mañana a apoyar el veto. “O Macri no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que están haciendo”, manifestó el primer mandatario.

Javier Milei Mauricio Macri PRO.jpg Javier Milei, recibiendo el saludo de Mauricio Macri en el día de su asunción como presidente.

No fue el único reclamo que el actual presidente le hizo al exmandatario. Es que además del Senado, el PRO también votó en contra del Gobierno en Diputados en el rechazo al decreto que autorizó gastos reservados para la SIDE. Los legisladores votaron en contra después de un Zoom en el que Macri ordenó dar quórum y votar junto al kirchnerismo. “Me dio las explicaciones, la verdad que no me resultaron satisfactorias, siendo alguien que fue jefe de Estado y sabe las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar la Argentina”, afirmó Milei.