Tras la polémica por los sueldos: Victoria Villarruel prorrogó el congelamiento de las dietas de los senadores

"He firmado el decreto que ordena el congelamiento de las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo de 2025 para que lo traten en sesiones ordinarias. Adhirieron a mi pedido los bloques Frente Renovador de la Concordia Social, LLA, PRO, UCR, Las Provincias Unidas y Libertad, Trabajo y Progreso. Es mi intención que el Senado acompañe al pueblo argentino en el esfuerzo que está haciendo", escribió en las redes sociales.

Lo hizo a través de un decreto luego de recibir el visto bueno del bloque de La Libertad Avanza y el resto de los dialoguistas como el Frente Renovador de la Concordia, PRO, UCR y Las Provincias Unidas.

De esta manera, Villarruel estiró la vigencia del decreto 27/24 por el cual en agosto pasado los representantes provinciales congelaron su dieta hasta el 31 de diciembre pasado.

Una nueva polémica

La polémica surgió luego de que se engancharan en abril del 2024 sobre el final de una sesión. Concretaron aquella acción con una votación a mano alzada y sin debate.

Si bien el congelamiento rigió hasta la semana el martes pasado, tenían tiempo hasta tercera semana de enero para expedirse, momento en el cual empieza la rendición de sueldos como es habitual en el sector público y privado.

Con el congelamiento hasta finales de marzo, ya en período ordinario, los senadores continuarán percibiendo 4,5 de pesos. De no haberse concretado la maniobra de Villarruel, habrían cobrado más de 9 millones de pesos en febrero.

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió intensas presiones de la Casa Rosada para que arbitrara en el sentido de prorrogar el congelamiento, pero ella siempre se excusó diciendo que era una decisión que la tomaban los senadores votando en una sesión y que ella no revestía tal condición.

En línea con el mensaje de austeridad del jefe de Estado, los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR y los federales de Provincias Unidas presentaron sendas notas a Villarruel para que extendiera la suspensión de los aumentos por vía administrativa a través de una nueva resolución.

Victoria Villarruel celebró la medida adoptada "en tiempo record". Victoria Villarruel celebró la medida adoptada "en tiempo record".

Grabois contra los senadores: "Me pregunto si les chupa todo un huevo, se cagan en el pueblo o son imbéciles"

El dirigente social Juan Grabois cargó este jueves contra el aumento de los senadores nacionales, que pasarán a cobrar 9,5 millones de pesos brutos desde este enero, y se preguntó si "les chupa todo un huevo, se cagan en el pueblo o son imbéciles".

"Creen merecerse un sueldo 100 veces superior al que reciben los compañeros de la economía popular", indicó el dirigente en sus redes sociales.

A su vez, pidió a los "compañeros honestos" que no acepten "semejante cosa", ya que "son salarios superiores en dólares a los que cobran en el mundo desarrollado".

"Es inmoral e inaceptable", aseguró Grabois, y envió un mensaje para los "indignados elegantes" de la Libertad Avanza (LLA): "Que sus siete senadores renuncien inmediatamente a su dieta y que traten el proyecto de la diputada Natalia Zaracho para ordenar definitivamente los sueldos jerárquicos del Estado".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/1874877462724640825&partner=&hide_thread=false Francamente me pregunto si a algunos senadores, especialmente los nuestros, les chupa todo un huevo, se cagan en el pueblo o son imbéciles que creen merecerse un sueldo 100 veces superior al que reciben los compañeros de la economía popular sin mover una pestaña ni gastarse una… — Juan Grabois (@JuanGrabois) January 2, 2025

Además, cargó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel: "Me pregunto si Villarruel no estará comprando legalmente voluntades para su soñada asamblea destituyente". "Esto es un asco inaceptable. Espero que no prospere", sentenció.

La resolución que mantenía pisados los sueldos de los senadores no fue prorrogada y, por ende, se gatilla la actualización de las dietas, que las llevaría a unos 9,5 millones de pesos mensuales.