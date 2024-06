Javier Milei, nuevamente de viaje: visitará España, República Checa y Alemania

Según fuentes oficiales, Milei encabezará los festejos por el Día de la Bandera el próximo 20 de junio, en Rosario y al día siguiente el mandatario pondrá rumbo a Madrid para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad, que también galardonará a otras personalidades, como el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes ideológicos de Milei, y el escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

De momento no se ha informado de que vaya a haber contactos oficiales con la administración del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien mantiene un abierto enfrentamiento, tras las tensiones diplomáticas que provocaron la retirada de la embajadora española en Buenos Aires, ya que Milei se negó a disculparse por haber llamado “corrupta” a la esposa de Sánchez.

Este episodio volvió a de nuevo a la actualidad, luego de que el portavoz de la Cancillería alemana, Steffen Hebestreit, considerara que las declaraciones del gobernante argentino adolecieron de “falta de gusto”.

“Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí (lo hace), pero en este caso no, porque fue tan claro y falto de gusto que no hace falta decir nada”, señaló Hebestreit, en conferencia de prensa, en respuesta a una pregunta sobre los comentarios de Milei.

La observación del portavoz del Gobierno alemán se conoce cinco días antes de que el jefe de Estado argentino visite Hamburgo para recibir la medalla Hayek, que confiere la asociación liberal del mismo nombre, en reconocimiento a que Milei ofrece a Argentina “la oportunidad de romper con el intervencionismo del pasado”.

Además, el próximo día 23 de junio estará en Berlín para visitar oficialmente al canciller Olaf Scholz, con quien mantendrá reuniones bilaterales y comparecerá en rueda de prensa, antes de poner rumbo a República Checa, donde será galardonado nuevamente y finalizará con su gira oficial.

Se espera que llegue a Praga, el lunes próximo, para obtener el reconocimiento, que anualmente concede el Instituto Liberal checo por sus contribuciones a las ideas de la libertad. En la capital checa se encontrará con el presidente del país, Petr Pavel, y con el primer ministro, Petr Fiala.

“El presidente Milei mantendrá encuentros con políticos, con el presidente y con el primer ministro”, declaró en Praga Jiri Scharz, fundador del Instituto Liberal y rector de la Escuela Superior Anglo-americana en la capital checa.