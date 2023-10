Jesica Cirio: "Lo del acuerdo de US$ 20 millones es mentira"

Muy tranquila y con un tono calmo, respondió brevemente cada una de las preguntas que le formularon los periodistas Germán Paoloski, Milva Castellini y Mauro Szeta, desligándose de alguna maniobra que pudiera ser sospechada de lavado de dinero, como investiga la Justicia.

A continuación, las principales respuestas que Cirio dio en la nota:

"Hay cosas que tiene que explicar que él, en mi caso yo puedo hablar de mis cosas, de mis viajes".

"Antes de conocerlo a él yo llevaba la misma vida que llevo ahora, trabajo desde los 10 años y tengo 38".

"Realmente no entiendo de dónde salió (lo del arreglo de los US$20.0000), eso es absolutamente mentira, no sé de dónde sale esa cifra, nunca ví ese dinero todo junto".

"No hubo arreglo, firmamos el divorcio hace tres meses".

"Nunca existió (una transferencia). No tengo cuentas en Uruguay, nunca las tuve".

"Trabajo desde muy chiquita, mi economía me la manejaba yo".

"En Colombia en 2014 fallece mi tía, y a partir de eso dos o tres años viajé para acompañar a mis primos. Yo fui allá y fui todo el tiempo a estar a disposición con ellos".

"Si hoy estoy acá es porque tengo una nena chiquita y quiero aclarar cosas como las del arreglo millonario que nunca existió".

"Me separé en noviembre pero el proceso, el duelo no es tan corto".

"Uno no se separa por un solo motivo y cuando las cosas no están bien, uno preserva lo que más quiere que es un hijo".

"Me enteré como ustedes (la relación con Sofía Clerici), no lo sabía".

"Yo puedo hablar de mí, puedo hablar de mis cosas, estoy a disposición de cualquier organismo. No tengo nada que me inquiete, absolutamente".

Cirio-Telefe-01.mp4 La palabra de Jesica Cirio tras el estallido del escándalo con su ex, Martín Insaurralde. Gentileza: Telefe

"Es horrible, tengo una nena chiquita... Hay muchas cosas que me sorprendieron como a ustedes pero no puedo no decir nada porque se dicen cosas como las del arreglo que no existieron... Nunca se llegó a hablar de esa cifra".

"Yo tuve a Chloe y a los 15 días empecé a trabajar, y trabajé hasta los nueve meses".

"No hablé con él después de lo del sábado (cuando estalló el 'Yategate'), fue un mensajito cortito de WhatsApp".

"A cualquier mujer que sueña con formar una familia... nadie disfruta que eso no esté más, y a partir es el proceso que transita cualquier mujer, y al estar expuesta lo que más quiero es el bien de Chloe".

"(Martín Insaurralde) es el papá de Chloe, es un excelente papá y le deseo lo mejor".

"No sé si el poder político lo cambió, pero creo que el trabajo excesivo sí, un poco cambió pero también fue por el desgaste mismo de la relación y tener caminos tan distintos, y quizás esta independencia que teníamos y de la que hablo no ayudó".

"Él se hace cargo de Chloe, paga colegio y obra social, lo de la cuota (de alimentos) no está fijado todavía".