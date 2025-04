En la cena de la Fundación Libertad no estuvo Milei; sí Macri, que bromeó con Santiago Caputo

Por su parte, quien sí dijo presente fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, que también tomó la palabra y salió al cruce de lo que llamó "fake news", acerca de la cantidad de empleados que tiene a cargo la Secretaría de Prensa que lidera.

Z34FWCTZU5HOBJGCACT3CT62LQ.jpg

También por el oficialismo estuvo presente el "estratega" Santiago Caputo, que mantuvo una charla aparentemente cordial, con broamas incluidas, con el expresidente Macri, a pesar de sus fuertes diferencias.

El evento estuvo presidido por el diputado Alejandro Bongiovanni, y tuvo el habitual objetivo de generar un debate de ideas sobre política y economía.

Asistieron más de mil invitados entre dirigentes políticos, empresarios, intelectuales y referentes del liberalismo en la región. En ese marco, concurrieron Álvaro y Patricia Vargas Llosa, hijo y esposa de Mario Vargas Llosa, a quien se le rindió un sentido homenaje a poco de haberse producido la muerte del escritor peruano, quien fue un pilar fundamental en la historia y expansión internacional de la Fundación Libertad.

Álvaro Vargas Llosa, Mauricio Macri y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti formaron parte de un panel, durante el cual el titular del PRO dio su punto de vista sobre la situación mundial y regional.

Macri evaluó que hoy "somos millonarios en información y billonarios en expectativas, eso genera insatisfacción", por lo que alertó sobre la aparición en ese contexto "de populistas que prometen soluciones para mañana".

"El cuento del Estado presente es una mentira, porque solo está presente para aquellos que condujeron el Estado y se enriquezcan", enfatizó Macri.

Sobre la actualidad política y económica de la región, dijo que "Chile está a la cabeza y Uruguay y Costa Rica acercándose. El resto no puede avanzar al ritmo del resto de la humanidad por falta de infraestructura, conectividad física y falta de apertura económica".

"Tal vez, los peores en ese caso han sido los peores los integrantes del Mercosur, que quedaron atrapados en un proteccionismo extremo que impidió cualquier evolución como la que tuvo la Alianza del Pacífico, hemos perdido décadas", planteó.

Sobre la Argentina actual de Javier Milei, pidió que "este ciclo dure 20 años y permita un cambio de fondo, con un populismo que quede encapsulado".

fundacion-libertadjpg.jpg

Por último dio un discurso el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, quien asistió en representación de Milei.

El funcionario dijo que el mandatario, quien había estado en la edición anterior de la cena, no pudo asistir por haber regresado hace poco de su viaje a Roma. No faltaron las voces que en la previa sugerían que no se quería cruzar con Macri, en medio de la tensión que se acrecentó entre ambos.

Adorni inició su exposición planteando que "el problema es el kirchnerismo, que es resultado de 80 años de populismo" y posteriormente repasó lo que consideró los logros de la gestión libertaria en casi un año y medio de mandato.

"La gestión anterior de (Gabriela) Cerrutti tenía 634 empleados que heredamos, hoy tengo 248 y ni un solo peso destinado a la pauta oficial. Y absorbimos más competencias, es decir trabajo más con menos recursos", dijo al salir al cruce de las críticas que recibe en esa cuestión.

Asistieron también a la cena los dirigentes políticos Luis Petri, Maximilano Pullaro, Carolina Losada y Martín Tetaz, entre otros.