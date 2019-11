Confiado, luego del sólido resultado obtenido en las urnas (se alzó con el 63 % de los votos en el distrito), encara la nueva etapa de Cambiemos como fuerza opositora referenciándose en el liderazgo de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri y aspira a posicionarse como candidato a gobernador para 2023.

En diálogo con POPULAR, Macri señaló que se abre una nueva etapa en el espacio que comparten el Pro con UCR y la Coalición Cívica, donde habrá mecanismos más horizontales de toma de decisiones y una "mesa de acción política" con representación igualitaria.

"Encontré en la gestión de lo público mi pasión", afirmó. "Encontré en la gestión de lo público mi pasión", afirmó.

POPULAR: ¿Cómo espera que sean las relaciones con el nuevo gobierno provincial?

Macri: Si me pongo en positivo espero que sean buenas, deseo que sean buenas. En el pasado, me tocó ser intendente con Cristina presidenta y Scioli gobernador y no diría que fue una relación mala porque no nos atacaron, pero sí nos ignoraron como municipio. Fue una especie de discriminación que no la sufre el intendente, la sufre el ciudadano. Espero que lo que hizo María Eugenia (Vidal), que es tratar a todos por igual, escuchar y dar recursos a todos municipios (el Same llegó a todos los lugares, hubo obras en todos los municipios sin distinción, el metrobus llegó a municipios que no eran propios), y espero que ése sea el nuevo estandard. Si no se da, los 61 intendentes más la mayoría que tenemos en el Senado provincial, más nuestro bloque de diputados se van a juntar y nos van a defender. Como he dicho, si tendemos la mano y nos devuelven un piñazo, nos vamos a defender.

P: Junto con San Isidro, Vicente López es uno de los distritos más ricos del Conurbano. ¿Esa situación le da alguna tranquilidad respecto de la gobernabilidad ante la eventualidad de un escenario conflictivo con la Provincia?

M: Hay un mito respecto de la riqueza del municipio. Cuando uno analiza el presupuesto per cápita, el nuestro es similar al que pueden tener San Martín, Tres de Febrero, Lanús o San Miguel. Sí, tenemos un montón de obras de infraestructura que están hechas, entonces se ve un municipio distinto, pero no ha sido magia. Se ha gestionado durante mucho tiempo, en mi período y en anteriores, con mucho cuidado. Si uno da servicios y el vecino paga la tasa entonces hay más autonomía y libertad y no se tiene que ir a La Plata a pedirle a alguien que entregue fondos para hacer obras.

P: ¿Cómo prevé que será el liderazgo dentro de Cambiemos de aquí en más?

M: Me imagino un Cambiemos unido. Ese fue el mandato de más del 40 % de la sociedad que no podemos traicionar. Habrá que ajustar metodologías internas a una realidad distinta. Cuando uno ya no es presidente o gobernador tiene que ejercer el liderazgo desde otro lugar. Veo a Mauricio y a María Eugenia evolucionando en un liderazgo más horizontal. En provincia ya se conformó una mesa de acción política del Pro y en la semana que viene va a haber una de Juntos por el Cambio, con mucha presencia de intendentes, de la gobernadora y del vice. Necesitamos que los diputados y senadores respondan a la necesidad de gestión de los 61 intendentes.

P: Hubo una constante demanda del radicalismo respecto de mecanismo de toma de decisiones y una crítica al verticalismo.

M: En provincia nunca tuvimos ese problema. María Eugenia tiene ese liderazgo que representa a Juntos por el Cambio. No hay ningún radical, intendente o legislador, que no se sienta representado. Ella tiene una representación amplia y un liderazgo inclusivo. A nivel nacional hemos tenido más tensiones y sin duda, al no haber un gobierno y por lo tanto un presidente, los liderazgos tienen que cambiar, los ámbitos de encuentro de acuerdos tienen que ser distintos. Porque las necesidades van a ser distintas: Morales (Gerardo, gobernador de Jujuy) va a estar gobernando su provincia, va a necesitar cosas del Congreso. Lo mismo pasa con Mendoza o con la Capital. Creo que la mesa debe ser mucho más horizontal, de pares, sin una jefatura dada por el hecho de ser presidente.

P: En ese sentido hubo enojos bastante fuertes y parece que perduran...

M: No es tan justo achacarle al presidente que no le haya dado más lugares a la UCR. En el gabinete de Cornejo (Alfredo) en Mendoza vemos que no hay nadie del PRO. Y eso les parece natural. La verdad es que la presidencia nacional se definió en una PASO donde compitió Sanz, Carrió y Macri. Ganó Macri y convocó a los que creía convenientes para cada rol, igual que Cornejo o Morales en sus provincias. Por qué no se les hace ningún cargo en ese sentido a ellos.

P: ¿Qué mecanismo imagina para esa relación?

M: Imagino una mesa que se reúna con cierta habitualidad, con tres o cuatro representantes del PRO: Macri, Horacio y Vidal y lo mismo del radicalismo y de la Coalición Cívica; con Pichetto representando la mirada desde el peronismo y un mecanismo para la emergencia, para que se tomen decisiones en acuerdo. Y también un acuerdo para las disidencias. Puede pasar que en un tema los partidos piensen de una manera diferente y haya que acordar esa disidencia. Va a haber un ejercicio de política mucho más fuerte, con mucho más diálogo que el que hubo hasta ahora. Es una condición necesaria para que podamos mantenernos unidos.

P: ¿Cuál es su relación con María Eugenia Vidal?

M: Tengo mucho afecto hacia ella y un profundo respeto. Deja una provincia mucho mejor que la que recibió, no solo financieramente que sin duda va a ser así: Kicillof va a tener la tranquilidad de tener los sueldos de diciembre, el aguinaldo, algo que a ella no le pasó cuando recibió el gobierno. Pero además, el Same, las guardias de los hospitales, la lucha contra estructuras que parecían intocables, ponen la vara mucho más arriba y ahora Kicillof va a tener que superar ese estandar. La sociedad convivió con una gobernadora transparente y de honestidad absoluta. Trabajó con todos porque respetó al que fue votado sin importar el color político. Es una dirigente con un camino inmenso por delante y va a seguir liderando nuestro espacio.

P: ¿Cuáles son sus aspiraciones?

M: Encontré en la gestión de lo público mi pasión, creo mucho en un estado presente que de soluciones, que asista y que esté cerca. Creo que no es solo cemento, pero también es cemento. Le gente necesita cosas que no son tangibles pero son tremendamente necesarias. Acá tenemos políticas de asistencia a la clase media. Ese es una impronta que quiero darle a mi gestión. Tengo un deseo que es que ser un buen intendente me posicione con chances de ser un buen gobernador. Creo que a la provincia le puede venir bien tener un gobernador intendente porque para que esta provincia de un salto cualitativo debe sonar bien la orquesta de los intendentes y eso sólo lo puede hacer un par. Si no me toca a mí que sea un intendente de mi partido o de otro.

ADEMÁS:

Macri reunió a la cúpula del PRO

Frigerio ve a Macri como la figura fuerte de la oposición

La balanza comercial arrojó un superávit de US$ 1768 millones en octubre