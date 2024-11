Jorge Macri: "No podemos estar quemando plata en una empresa que da pérdidas"

En diálogo con Radio Rivadavia, afirmó que, debido a los conflictos que hubo ayer dentro del Aeroparque Jorge Newbery, tuvieron que enviar al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para que actúe mediante un “operativo de emergencia”.

“Aunque no sea competencia nuestra, nos importa lo que pase en cualquier parte de la Ciudad. Tuvimos que enviar el SAME porque fue una locura lo que hicieron los gremios. Lo primero que haría es plantear una pelea formar y legal muy seria con los ellos porque este tipo de medidas de extorsión y de rehén que toman la sociedad no lo tolera más”, añadió.

En el día de ayer, sin previo aviso, se realizó una asamblea de trabajadores de Intercargo, nucleados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que provocó demoras y cancelaciones en algunos vuelos que salían desde el Aeroparque Jorge Newbery, sin afectar los servicios de la aerolínea de bandera.

Esa medida se tomó por el despido de uno de los empleados de la empresa estatal que brinda el servicio de rampas a las compañías aéreas Flybondi, JetSmart, Gol, Sky y Latam.

Fuentes de la Secretaría de Transporte indicaron que, “Intercargo tomó la decisión de despedir un empleado por abandono de su puesto de trabajo, causando demoras en el retiro de equipaje de cientos de pasajeros y dificultando la actividad aeroportuaria”.

Al respecto, Macri indicó que “el gobierno está bien encaminado” en cuanto a cómo enfrentar este conflicto porque “no se puede estar quemando plata en una empresa que, por un montón de beneficios de algunos, da tremendas pérdidas” que, además, genera “una limitación a la competencia con pasajes muy caros”.

“(El Gobierno) Compromete a los propios trabajadores en decir que, si quieren arreglar la empresa, la pueden arreglar juntos o buscar a alguien que esté dispuesto a hacerse cargo. El sentido que le está dando a la discusión de este tema es el correcto”, finalizó.