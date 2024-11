Los gremios levantaron las medidas de fuerza, pero el Gobierno amenaza con cierres

Los dirigentes de cuatro gremios del sector que se reunieron de urgencia postergaron así la definición de “una medida de fuerza más potente” para iniciar otra etapa de diálogo con los funcionarios libertarios.

La resolución implica que APLA levantará la medida de fuerza que realizaba en el Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos (CEFEPRA), donde se instruye a los pilotos, y que implicaba que volaran menos aviones porque no había tripulaciones habilitadas para hacerlo.

Del encuentro, citado en la sede de los pilotos, Lezica 4031, participarán el anfitrión, Pablo Biró, de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); Juan Pablo Brey, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA); Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), y Rubén Fernández, de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Este jueves el secretario general de APA, Edgardo Llano, reivindicó la medida gremial dispuesta ayer en los aeropuertos, que se implementó a raíz del despido de un trabajador, y aseguró: “Sabemos que estamos en el ojo de la tormenta, tampoco nos vamos a dejar de llevar por delante”.

“No hubo margen para avisar, lo que hicimos fue llamar a la empresa antes de empezar la medida, y la empresa no atendió los teléfonos. La gente no estuvo encerrada en ningún momento. No estuvieron de rehenes. Nos están comparando con Hamás”, consideró a Futurock el delegado sindical, con relación a la presentación judicial que realizó el Ministerio de Seguridad en el Juzgado 11, a cargo del juez Julián Ercollini.

Por su parte, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, anunció que el Gobierno presentará denuncias penales contra los responsables de una protesta de APA que este miércoles provocó serias complicaciones en Aeroparque a raíz del despido de un trabajador, algo que se suma a los más de 1.000 pasajeros afectados por demoras y cancelaciones en vuelos de diversas compañías aéreas.

“Ante las medidas salvajes que están llevando a cabo gremialistas de APA en Intercargo -anunció Mogetta en su cuenta de X-, estamos coordinando junto a @PatoBullrich para que la PSA pueda asistir a los pasajeros que han sido tomados de rehén por esta runfla de delincuentes. Se han impartido instrucciones para que se presenten las denuncias penales correspondientes para que la Justicia intervenga inmediatamente y puedan recuperar su libertad los pasajeros”.

La administración de La Libertad Avanza ha dado un ultimátum a los sindicatos: hasta este viernes tienen tiempo para presentar una propuesta viable que permita a la aerolínea operar con normalidad. Si no hay acuerdo, el Gobierno implementará un Plan Preventivo de Crisis, lo que podría llevar al cierre de la empresa estatal.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha acusado a los gremios de no comprender la difícil situación de la empresa y el contexto económico del país. El Gobierno, que también ha denunciado a Intercargo y APA por las protestas en Aeroparque, está dispuesto a tomar medidas drásticas si la situación no se resuelve en breve.

A pesar de la posibilidad de que los sindicatos lleguen a un acuerdo, las tensiones persisten. La Mesa Nacional del Transporte, que incluye a gremios de diversos sectores, se prepara para definir un nuevo paro para finales de noviembre o principios de diciembre, lo que podría generar una nueva crisis de proporciones. La UTA, que representa a los colectivos, se ha distanciado de la mesa, lo que genera incertidumbre sobre cómo se desarrollarán los próximos días.

"Intercargo tiene que dejar de existir”, planteó Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que el Gobierno prepara un anuncio para terminar con los “piquetes aéreos” y planteó el cierre de Intercargo.

“Ayer se habló informalmente en el gabinete. Se van a tomar medidas mucho más drásticas con la compañía Intercargo, que es un problema enorme desde hace muchos años, que ha tenido y tiene mafias”, consideró la funcionaria, y agregó: “Estar cautivos (de esta empresa) es algo que se está resolviendo en estos días, Intercargo tiene que dejar de existir. En pocos días se conocerán medidas muy importantes respecto a terminar con esta extorsión y los piquetes aéreos”.

“Así como liberamos la calle, vamos a liberar a los aeropuertos”, sostuvo Bullrich en diálogo con La Nación+.