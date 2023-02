Juan Manzur reasumió como gobernador de Tucumán

El acto fue encabezado por Manzur y Jaldo, que fueron acompañados en el escenario del centro cultural tucumano por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del estero), la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; los diputados nacionales Rossana Chahla y Julio Pereyra; el ex jefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martin Yáñez y los vicepresidentes primero y segundo de la Legislatura, Sergio Mansilla y Regino Amado.

Para volver a ocupar su cargo, Manzur junto a Jaldo, firmaron un acta protocolar que previamente fue leída por la escribana de Gobierno, Olga Navarro.

En su alocución, Manzur declaró: “Recuerdo que cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, me llamaba para sumarme al equipo del Gobierno nacional no dudé ni un segundo porque eso me enseñaron en el peronismo, primero la Patria".

En esa linea, el Gobernador destacó: "Ayer terminé mi tarea en Nación para volver a Tucumán. Osvaldo Jaldo estuvo a la par mía esos 513 días. Y ahora volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza, mirando el futuro”.

Y dijo que continuará gobernando con los objetivos impulsados en su gestión gubernamental desde el primer momento: movilidad social ascendente e inclusión; desarrollo de la industria, radicación de fábricas y capitales para generar empleo: “Queremos un Tucumán que incluya y de oportunidades”.

A la vez que se refirió a Jaldo: “Osvaldo cumplió con la palabra. Eso se llama compromiso. Eso se llama lealtad. Él fue leal” y amplió: “En los próximos tiempos, conducirá la provincia un hombre que conoce profundamente el Estado y el interior. Un hombre de bien que tuvo una conducta intachable y que, a partir de todas estas cualidades, nos llevará a un futuro mejor. Ese hombre se llama Osvaldo Jaldo”.

Y aseguró: “Yo voy a estar a la par suya para acompañarlo. El jefe de campaña de Jaldo Gobernador soy yo. Asumo toda la responsabilidad de que Osvaldo sea nuestro próximo gobernador. Acá estoy para llevar al triunfo al peronismo en Tucumán y para que Rossana Chahla sea la intendenta de San Miguel de Tucumán”.

Manzur destacó la presencia de los funcionarios nacionales y gobernadores: “ver a mis amigos y compañeros que quiero, respecto y valoro enormemente. Grandes dirigentes de la política nacional. Quiero que desde el peronismo tucumano le agradezcamos lo que hacen”.

En su discurso, Jaldo agradeció el acompañamiento de Manzur, cuando ocupó su cargo en el Gobierno central, a de Pedro y a los gobernadores provinciales durante su gestión gubernamental: “Gracias a cada uno de esos gobernadores que nos acompañaron permanentemente durante los 513 días que estuve a cargo del Gobierno de Tucumán que siempre me ayudaron en todo lo que estaba a su alcance”.

En la ceremonia estuvo presente la esposa del gobernador Manzur, Sandra Mattar Sabio. También participaron la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez y los ministros: Eugenio Seguro Gamboa (Seguridad), Lorena Málaga (Desarrollo Social), Eduardo Garvich (Economía), Luis Medina Ruiz (Salud), Miguel Acevedo (Interior), Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), el fiscal de Estado, Federico Nazur y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina. Además se encontraban los legisladores nacionales: la senadora, Sandra Mendoza y el diputado, Agustín Fernández.

Los intendentes Javier Noguera (Tafí Viejo), Alejandra Cejas (Graneros), Elia Fernández (Aguilares), Jorge Leal (h) (Burruyacu), Roberto Moreno (Trancas), Francisco Serra (Monteros), Marcelo Herrera (Simoca), Carlos Gallía (Lules), Sandra Figueroa (Alberdi), José Orellana (Famaillá), Aldo Salomón (Alderetes), Darío Monteros (Banda del Río Salí), Francisco Caliva (Tafi del Valle) y Carlos Najar (Las Talitas).