Juez, contra Milei por los incendios en Córdoba: "La estamos pasando como el culo"

El legislador, fiel a su estilo, lo hizo al preguntarse: "¿Qué mierda más nos tiene que pasar para que se den cuenta que la estamos pasando como el culo?".

Las palabras de Juez se dieron durante la defensa del proyecto que declara la emergencia en suelo cordobés y que fue incorporado sobre la hora en la sesión de este jueves del Senado.

"Hay múltiples miradas sobre una desgracia que está viviendo la provincia de Córdoba y los tres senadores habíamos arreglado no utilizar este tema, la tragedia, para intentar sacar una ventaja. Y estábamos cumpliendo hasta 13 segundos", inició Juez.

Y continuó: "La verdad lo tengo que decir. ¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo? ¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta los dirigentes políticos que hay gente que perdió todo?".

Por su parte, con 55 votos afirmativos y 3 abstenciones queda aprobado el proyecto 1850/24 que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional de las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Córdoba.

El presidente Javier Milei visitó este miércoles la provincia de Córdoba para analizar la situación de los incendios forestales, y recorrió las zonas afectadas junto al gobernador local, Martín Llaryora.

Con 55 votos afirmativos y 3 abstenciones queda aprobado el proyecto 1850/24 que declara la emergencia ambiental, económica y habitacional de las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Córdoba pic.twitter.com/gZIFrhLwG8 — Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 26, 2024

Milei difundió una fake news y responsabilizó a La Cámpora por los incendios en Córdoba

El presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X para difundir una fake news y responsabilizó a La Cámpora por iniciar los incendios que azotan a la provincia de Córdoba. A través de un repost, el mandatario sostuvo que había 17 detenidos de la agrupación, información que desmintieron desde la Gobernación y la Justicia provincial.

Por medio del posteo del usuario Chad (@NoMePisesAr), replicado en su propio perfil, el jefe de Estado aseguró que se detuvieron a 17 militantes kirchneristas investigados por iniciar los incendios en la provincia que originaron el fuego que se incrementa en varias localidades. Según constató la agencia Noticias Argentinas con fuentes directas del entorno del gobernador Martín Llaryora, la información expresada en el mensaje "no es la que manejan ni en la gobernación ni en la justicia de Córdoba".

"No fuimos avisados por absolutamente nadie. Ningún medio local dio esa información y el único apresado es un hombre en Capilla del Monte y no tiene ninguna afiliación política", aclararon al respecto. En la misma línea y debido al prontuario del mandatario en el uso de sus redes, remarcan: "El Presidente habrá reposteado eso, de alguien que no chequeó ninguna fuente".

Al respecto, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reveló que "nada hace pensar que haya una conexión entre los distintos detenidos", y reveló que "no se saben los motivos del incendio intencional". "Todo será materia de investigación, pero no hay 17 detenidos ni una relación entre los mismos", aclaró el funcionario al tiempo que reveló que son sólo cuatro los apresados actualmente.

En declaraciones radiales, subrayó: "Estar explicando estas cuestiones y cuando se politizan los incendios nos hacen perder el tiempo y nos desenfocan de nuestro objetivo que es mitigar y extinguir los focos". Incluso, el fiscal general Juan Manuel Delgado salió a desmentir las acusaciones replicadas por el libertario. El pasado miércoles, Milei viajó a Córdoba para monitorear las consecuencias de los incendios forestales junto el gobernador y sobrevoló las zonas afectadas