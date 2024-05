La agenda de Milei en España/ Por Candelaria de la Sota

En esta ocasión el presidente cruzó el Atlántico para presentar su libro “El camino del libertario”, y eligió hacerlo justo en el fin de semana en el que Vox organizó una cumbre de la extrema derecha llamada Europa Viva 24 en la que Santiago Abascal -líder de Vox- será el protagonista indiscutido.

"Yo era un ser despreciable"

Así que allí estaba Abascal en primera fila del evento de presentación del libro de Milei cuando el presidente se dio cuenta de su presencia y lo saludó con una exclamación de alegría. “Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Por lo tanto, era un imperativo moral participar del evento del próximo domingo”, explicó Milei en la presentación de su libro de la que sólo podían participar la prensa e invitados especiales. Entre ellos estuvo el escritor y politólogo Agustín Laje y el otra de las máximas figuras de Vox, Ramón Tamames Gómez.

Milei en España foto 2.jpeg

Al comienzo de la presentación, el editor de Deusto, Roger Domingo, leyó el curriculum de Milei: “Abandonó la carrera de portero” [arquero] para dedicarse a la economía y la política, donde se reveló con una voz única e inconfundible”. bromeó.

A su turno, Milei ratificó el rumbo elegido para la Argentina y defendió su políticas económica. “El único ajuste posible era el shock”, sostuvo. Y aseguró que su Gobierno está “domando la inflación”, al tiempo que consideró que "la economía se está recuperando”. Aplaudido varias veces por un público que esperó más de media hora para escucharlo, Milei aprovechó para apuntarle a la oposición y criticó los “20 años de populismo” que hubo en la Argentina.

"Liberal en un país de zurdos"

“Era muy difícil imaginar que alguien con mis ideas pudiera llegar a presidente de la Argentina”, dijo Milei. y agregó: “Mucho más siendo especialista en crecimiento económico en un país enfermo de keynesianismo. Además, liberal en un país de zurdos. Entonces, cómo se explica? Hicieron las cosas tan mal que acá estamos”, afirmó.

La agenda del presidente no incluye encuentros oficiales con el gobierno socialista de Pedro Sánchez, con el que ha tenido varios cruces en los últimos días. En la presentación de su libro, Milei aprovechó y criticó también al socialsimo español. ”No dejemos que el lado oscuro, atroz, satánico, cancerígeno que es el socialismo nos gane", disparó en un guiño a sus aliados locales.

"Gobierno del odio"

La respuesta llegó de boca de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, quien sostuvo que el gobierno del presidente Javier Milei es un "gobierno del odio”.

“Estamos como país hastiados de la política del odio, yo defiendo la política de los afectos, un odio inoculado por arriba, no son muchos los generadores de odio pero hacen un enorme ruido y lo inundan todo. Milei y otros gobiernos del odio vuelven con los recortes y con el autoritarismo. La política del odio, no me voy a cansar de decirlo, no quiere acabar con la pobreza, lo que quiere es acabar con los pobres”, sostuvo Díaz.

Este nuevo cruce se produjo en un momento de tensión entre ambos países, debido a declaraciones cruzadas entre dirigentes de ambas naciones.

Todo comenzó cuando el ministro de Transportes español, Oscar Puente, dijo semanas atrás que Milei había ingerido "sustancias" antes de un discurso. El gobierno argentino condenó estas palabras en un comunicado atacando al gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que "sus políticas socialistas solo traen pobreza y muerte”. Y algunos funcionarios del gobierno de Milei instaron a Pedro Sánchez que le pidiera la renuncia al cargo a su ministro de Transporte.

Es en este contexto que Milei viajó a Madrid para presentar su libro y para acompañar al líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, en lo que será un encuentro europeo de líderes de la extrema derecha este fin de semana en Madrid. No llama la atención entonces que Milei no tenga prevista ni un encuentro con alguna de las autoridades del gobierno español. Y que este sea un viaje de tipo “privado”.