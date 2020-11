La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Presupuesto 2021

El proyecto fue convertido en ley finalmente por la Cámara de Diputados con 139 votos a favor, 20 en contra y 83 abstenciones.

https://twitter.com/Economia_Ar/status/1328752229541703682 EL PRESUPUESTO 2021 ES LEY



Conocé algunas de las acciones y políticas públicas que establece el #Presupuesto2021 para la recuperación económica, al mismo tiempo que se avanza en la dirección de ordenar las cuentas para que Argentina se encamine hacia un sendero de estabilidad pic.twitter.com/cyxKiSslwh — Ministerio de Economía de la Nación (@Economia_Ar) November 17, 2020

Al dar cuenta de la situación, el diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, dijo que se trató de "un error administrativo" y en el Senado "en nada se alteró el contenido de lo que hemos tratado" en la sesión del 29 de octubre pasado.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado de la UCR por Misiones, Luis Pastori, anticipó que ese interbloque se iba a abstener en la votación, tal como lo hizo la gran mayoría de esa bancada cuando la iniciativa se debatió anteriormente en la Cámara baja.

ADEMÁS:

Anses destinará un plus de $22 mil millones para la AUH

El proyecto contempla un crecimiento del Producto Bruto Interno de la Argentina del 5,5 por ciento, pronostica una inflación del 29 por ciento, un gasto global de ocho billones de pesos y un déficit del 4,5 por ciento del PBI.

El proyecto de Presupuesto 2021 fue devuelto por el Senado debido a una omisión de planillas en su aprobación original, debido a que la iniciativa votada el 29 de octubre pasado no contenía planillas sobre obras públicas para las provincias a causa de un error administrativo.

Así, por la omisión de 33 planillas con las obras para las provincias, el primer Presupuesto del Gobierno de Alberto Fernández debió ser nuevamente avalado por la Cámara de Diputados, que lo había votado el 29 de octubre por 139 votos a favor, 90 abstenciones y 15 votos en contra.

En el Senado, el proyecto con el cálculo de gastos y montos de recaudación previstos por el Poder Ejecutivo para el año próximo fue aprobado por 45 votos del Frente de Todos y el voto dividido de Juntos por el Cambio, 23 de cuyos miembros se abstuvieron, tres votaron a favor en general y en contra de algunos artículos y dos se pronunciaron en contra.

Al asumir el 10 de diciembre del año pasado, Fernández anunció su decisión de prorrogar para 2020 el Presupuesto de 2019 más sus modificaciones, por considerar que el proyecto presentado en septiembre por el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, no se correspondía con la realidad y, además, no podía hacerse un cálculo de gastos y recursos sin tener en cuenta la renegociación de la deuda, que por entonces ni siquiera se había iniciado.

En agosto de este año, se sancionó una ley de ampliación presupuestaria, además de otras dieciséis modificaciones a través de decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete y un decreto de necesidad y urgencia.