Así, pese a que sólo Sergio Palazzo (La Bancaria) oficiaba de representante del sindicalismo kirchnerista en el encuentro realizado ayer en Defensores de Belgrano —donde se reunieron unas 20.000 personas entre dirigentes y militantes—, el discurso de los triunviros de la CGT se mostró mucho más cerca de Cristina de lo que se podía suponer. Y claramente lejos, muy lejos de Alberto Fernández a quien sólo tienen para pasarle “facturas pendientes”.

“Estamos sufriendo un proceso de inflación que es culpa de los vivos que solo quieren acumular ganancias. Hace pocos días, Argentina sufrió una corrida. No fue casual: tiene connotación políticas y financieras. La CGT estuvo donde tenía que estar junto a los movimientos sociales”, dijo Héctor Daer en su discurso. Y aseguró: “El FMI no puede seguir proponiendo metas incumplibles. Basta de los irresponsables que dicen que hay dinamitar un poco o todo y de los que hablan de dolarizar. Quieren empobrecernos”.

En esta clara alusión a las declaraciones que hizo Javier Milei se emparentó bastante con los dichos de Cristina del otro día en el Teatro Argentino de La Plata, cuando subió al ring al líder de los libertarios. Y todo esto de boca del triunviro que dijo abiertamente que cree que Sergio Massa “es quien mejor representa al espacio del Frente de Todos, tanto para las PASO como para las generales”.

Ayer, también Andrés Rodríguez de UPCN salió a apoyar al ministro de Economía como posible candidato de la coalición oficialista. En la misma línea también se expresó Carlos Acuña, quien además de manifestar su apoyo a Massa dejó bien en claro que rechazan las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta. “No puede ser que la iniciativa de la oposición sea una reforma laboral. No saben qué es un convenio laboral, porque nunca laburaron”, se quejó Acuña.

Massa era el invitado especial al acto del Día del Trabajador en el club Defensores de Belgrano. Pero el ministro tuvo que partir a Brasil junto al presidente Alberto Fernández y al embajador Daniel Scioli. Fue a buscar la posibilidad de que Brasil habilite una línea de préstamos en reales para que las empresas argentinas y brasileñas puedan comerciar sin pasar por el dólar. Pero envió un mensaje para agradecer el convite.

“Me hubiese gustado mucho acompañar a los trabajadores en este día para transmitirles mi compromiso de trabajar juntos en la estabilización de la economía y la recuperación de los salarios”, escribió Massa. Y agregó: “No va a faltar oportunidad para otro encuentro para compartir juntos el debate sobre el futuro del trabajo en un mundo que nos sorprende todos los días. Un fuerte abrazo con la convicción de creer en una sola clase de hombres, los que trabajan”.

La frase, pronunciada originalmente por el propio Juan Perón, fue utilizada por Massa para mostrar su lado más “peronista” a los dirigentes de la CGT, quienes se sienten muy desilusionados de este gobierno de la poca participación que tuvieron. Y temen que esa escasa presencia se materialice también a la hora de elaborar las listas de candidatos. Por eso ahora todos tratan de mostrarse unidos, aunque no lo estén tanto.

“Estamos a tiempo”, decía el cartel colgado detrás del escenario en el que se lucían las fotos de Perón y Evita y en el que hablaron Carlos Acuña, Jorge Solá (sindicato del Seguro) y Héctor Daer. Pablo Moyano (tercer triunviro) no habló porque no fue. En su lugar estuvo su padre, Hugo Moyano, quien no dio ningún discurso.

“Estamos todos”, dijo Daer en su discurso. Pero en ese momento lo interrumpieron los cantos de los militantes de Camioneros que agitaban las banderas verdes. “No sé”, respondió Hugo Moyano cuando le preguntaron por su hijo Pablo. En cambio, se lo vio a Facundo Moyano en representación del gremio de los trabajadores de los peajes. “No nos une el amor sino la urgencia”, parecería ser el epígrafe de la foto de ayer de la CGT.