Mauricio Macri criticó a Javier Milei por Ficha Limpia: "No entiendo qué pasa por su cabeza"

"No entiendo qué pasa por la cabeza de Milei", afirmó Macri, en medio del malestar del PRO por el fracaso de Ficha Limpia en la Cámara Alta. "Siento mucha tristeza, frustración. Al principio, cuando hablaba conmigo, era un hombre que tenía un sueño de país. Ahora tiene un sueño de poder”, arremetió el exjefe de Estado.

Mauricio.jpg Mauricio Macri expresó una vez más su malestar con Javier Milei.

En declaraciones a Radio Mitre, Macri admitió que el revés de la iniciativa en el Senado "ha complejizado aún más" un acuerdo electoral para las elecciones en la provincia de Buenos Aires. “Hasta ahora era sólo un intento y no se había logrado avanzar en absolutamente nada”, sentenció. Y luego continuó: "Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 de mayo y después del 18 trataremos de sentarnos”.

"Nunca me he sentido opositor a este gobierno porque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho, no siendo gobierno, por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo”, destacó Macri.

Por su parte, Silvia Lospennato, una de las autoras de Ficha Limpia y candidato a legisladora porteña del PRO, renovó sus cuestionamientos a Milei. "El Presidente tiene que dejar de mentir y asumir su responsabilidad", sostuvo la actual diputada nacional, en referencia al discurso del libertario en el Latam Economic Forum, cuando aseguró que “no estaban los votos” para aprobar la iniciativa y afirmó que “el PRO no logró sacarla en 17 años en la Ciudad”.

"Milei mintió tres veces seguidas, y la mentira más grande que dijo fue que no estaban los votos. Guillermo Francos dijo que él los contó personalmente”, insistió Lospennato.

Lospenatto Ficha Limpia.jpg Silvia Lospennato reveló que pensó en "dejar la política" tras el fracaso de Ficha Limpia.

En una confesión que sacudió el panorama político porteño, Lospennato reveló que consideró en renunciar a su candidatura tras el rechazo del Senado: "Pensé en dejar la política, porque lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, una sensación de frustración... deciden sostener la corrupción. Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad. Entonces me generó una decepción muy grande de que al final el trabajo no sirve para nada, no se puede cambiar. Eso fue la decepción, el primer momento, obviamente que no esperaba eso".

El proyecto Ficha Limpia, que buscaba impedir que personas condenadas en segunda instancia por corrupción accedieran a cargos públicos, generó un intenso debate en el Congreso. La votación en el Senado, que resultó desfavorable a la iniciativa, desencadenó una ola de críticas y dejó a Lospennato visiblemente afectada.

“Todo lo que hicimos no sirvió para nada. ¿Qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada? Los poderosos garantizan la impunidad y no hay consecuencias. Te podés robar un país y no pasa nada", lamentó la candidata del PRO.