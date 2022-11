"La derecha puso piedras": el exabrupto de la portavoz presidencial

En una recorrida por la Casa Rosada, Cerruti le mostró a la ministra española de Igualdad, Irene Montero la vista de la Plaza de Mayo, y así como se refirió a la fuente como "la famosa, en la que metían las patas", también puso el foco en las piedras como "después del Covid... la derecha ha puesto sus piedras, recordando a los muertos del Covid".

Esta mención particular no pasó desapercibida para todo aquel que haya visto el video, ni siquiera para la propia Montero quien muestra sorpresa cuando la funcionaria le señala esa instalación que se dio en agosto del año pasado y que semanas después fue vandalizada.

Cerruti-Piedras.mp4

Luego de la viralización de este fragmento de la recorrida de Cerruti con la ministra, diferentes referentes del arco opositor salieron a repudiar con dureza los dichos de la portavoz, todos ellos destacando que las piedras no tienen una identificación política definida sino que representan a familiares de personas que decidieron recordarlos de esta manera, en un lugar muy simbólico como es la Plaza de Mayo.

"Para la Vocera Presidencial, la "derecha puso piedras". Las piedras son un homenaje a las víctimas de la pandemia que murieron mientras ustedes se robaban las vacunas y hacían fiestas el Olivos. No tienen límites políticos ni morales. Los argentinos no merecen tanta falta de respeto", opinó el diputado nacional y presidente del bloque de la UCR, Mario Negri.

"Las piedras no representan a “la derecha”. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes, @gabicerru", expresó el diputado y economista Ricardo López Murphy.

PlazadeMayo-piedras.jpg En agosto de 2021 se realizó en Plaza de Mayo la llamada "Marcha de las piedras" organizada por quienes perdieron a algún familiar víctima del Covid-19. Archivo.

"Qué vergüenza, @gabicerru. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza", dijo por su parte el diputado de Juntos Waldo Wolff.

En tanto, el diputado Hernán Lombardi, presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, también expresó su malestar en Twitter: "Llamar "las piedras de la derecha" al homenaje colectivo por los muertos del Covid es de una perversa inhumanidad. No les importa ni siquiera el duelo por los muertos. Es la vocero que expresa el pensamiento del Presidente."

Algo similar publicó en su cuenta la exgobernadora bonaerense y diputada María Eugenia Vidal: "Las piedras no son de la derecha, @gabicerru. Son de todos los argentinos que perdieron un ser querido mientras ustedes festejaban en Olivos y vacunaban a sus amigos".