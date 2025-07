La dura respuesta de Guillermo Francos a Pablo Toviggino, ladero de Chiqui Tapia

Embed "Habría que ver si Toviggino tiene los dedos verdes".



Francos le respondió al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino y mano derecha de Chiqui Tapia y sostuvo que la AFA podría estar metida en política.



"La realidad es que me resultaba un personaje desconocido hasta que investigué sobre lo que hace. No dije nada que no fuera de conocimiento común de la gente. Dije, que la autorización de hinchas visitantes en una cancha era una utilización política de la AFA. Tengo alguna sospecha de que está metida en política”, siguió.

Y continuó: "Este Toviggino me decía en su tuit que no me meta en los temas de la AFA. Pero ¿cuántos goles hizo Toviggino?. La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul, todos los jugadores que intervinieron en ese equipo sensacional que le ganó a Francia. No sé qué hizo Toviggino para adjudicarse el triunfo, en todo caso se lo podría adjudicar a Scaloni, que armó un gran equipo, como Milei con su equipo de Gobierno".

Cómo comenzó la discusión

Este cruce mediático entre el funcionario del gobierno y uno de los lugartenientes de Chiqui Tapia comenzó hace unos días, cuando Francos cuestionó el regreso del público visitante a los partidos de la Primera División. En una entrevista en Radio Mitre, el funcionario fue claro con respecto a que se jueguen los partidos con las dos parcialidades. "Da la sensación que juega un rol político". Y reflexionó: "El otro (en alusión a Julio Grondona) era mucho más para todos los sectores. Éste tiene un rol más concreto, él y el otro que le sigue, Toviggino juegan un rol político", dijo.

Mientras que la respuesta de Toviggino llegó rápidamente a través de las redes sociales. "Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos. Si el Comandante (así le dice a Chiqui Tapia) y yo, jugáramos un rol político, te aseguro que el justicialismo tendría una discusión menos en sus listas de candidatos. Nosotros sólo administramos fútbol hace 8 años. Ese fútbol argentino que lleva en sus hombros, en ese breve lapso, algunos logros, como una Finalisima, dos Copas América y una Copa del Mundo", escribió en X.

Y agregó: "Además hablás de algo que desconocés y que supera cualquier razonamiento particular y/o gubernamental". Y arremetió sobre el final del posteo: "Te deseo un 'MUY FELIZ Y TRISTE FINAL … PRONTO!!!'. Ocúpate de los Gobernadores, que me parece que te borraron de su agenda, y dejá que del Futbol Argentino nos ocupamos nosotros", textual del rosarino que es santiagueño por adopción y que fue escalando rápidamente en la jerarquía de AFA.

El pedido de Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escaló la tensión con la AFA y amenazó con aplicarle el derecho de admisión en las canchas a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La advertencia es a raíz de un tuit del dirigente contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Bullrich le envió una carta formal a Toviggino en la que le exige que "se retracte públicamente" por su mensaje. Caso contrario, advirtió que su ministerio procederá a "tomar medidas de admisión a los lugares correspondientes", lo que en la práctica le impediría ingresar a cualquier estadio del país.