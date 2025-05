"La elección dejó en claro que LLA se nacionaliza", afirma Gustavo Marangoni

“La elección permite múltiples lecturas. La primera obviamente es que ya resulta indiscutible la jefatura de Milei sobre el espacio de derecha, de centro derecha, no peronista, como se lo quiera designar. Algo que Mauricio Macri no se resignaba a aceptar. Quería seguir dialogando con el presidente casi de igual a igual. Esta derrota de Macri me parece que da por concluido el tema”, señaló el politólogo.

En ese marco, para Marangoni la elección del domingo refuerza el liderazgo excluyente del partido de gobierno. “La Libertad Avanza se nacionaliza, tiene una jefatura nítida, y en todo caso lo que le propone a quienes quieran sumarse es que se sumen en términos individuales pero no bajo la estructura de una coalición”, consideró.

Incomprensión

“Lo segundo es que esta incomprensión por parte de Mauricio Macri del fenómeno Milei, se tradujo también en el daño del atributo más importante que tenía el PRO en estos dieciséis años de gobierno que era la gestión”, analizó el politólogo. En este sentido, el politólogo consideró que “la pelea con Horacio Rodríguez Larreta no solo fue una pelea entre dos biografías: fue un divorcio que impactó en el hijo más preciado que tenía el PRO que era la administración de la ciudad que era respetada por una buena parte de los porteños y que venía siendo convalidada. Esos atributos perdidos lo dejan en esta situación desvalida”.

Respecto del peronismo, Marangoni sostuvo que bajo la candidatura de Santoro “trató de, si se quiere, estilizar algún mensaje, cambiar colores, cambiar nombre, etcétera pero no registró un avance significativo más allá de que suma dos legisladores”.

Sin embargo evaluó que “este resultado para un partido que es oposición algún tipo de posibilidad le dará, inclusive quizás la de negociar con un Jorge Macri muy débil, desde un sector desde una posición de mayor fortaleza”.

“Creo que el gran desafío del PRO en la Ciudad va a ser ver cómo construye un eje de gobernabilidad en los dos años y medio que le quedan de mandato a partir de lo debilitado que quedó en la Legislatura”, explicó.

Rodríguez Larreta

En cuanto a Horacio Rodríguez Larreta, Marangoni consideró que en términos porcentuales sacó la mitad de Silvia Lospennato lo que le da un tercio del volumen electoral del PRO. “Esto le suma tres legisladores de cinco que sacó Lospenato, entonces me parece que también puede salir de esta elección convalidado y de pie”, expresó.

Sobre la restantes fuerzas dijo que salvo la izquierda que logró entrar un legislador, “el resto no tuvo la capacidad de colar sus candidatos”.

“Me parece que esto es un envío anímico muy fuerte para LLA que le sirve para encarar el itinerario que la lleve a octubre con mayor entusiasmo y con la idea de que el mileísmo se ha consolidado como un fenómeno político”, sintetizó Marangoni.

Hace unos días, el analista y ex director del Banco de la Provincia de Buenos Aires había desmenuzado el panorama político en un año de elecciones. Señaló que el peronismo “está en una crisis machaza” y que su caudal de votos se diluye a medida que se aleja del conurbano bonaerense.

Gustavo Marangoni es un politólogo, docente universitario y socio de M&R Asociados. Entre 2007 y 2015 fue director, vicepresidente y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.