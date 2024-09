La esteticista de Fabiola Yañez habló sobre los moretones de la exprimera dama

“El 19 junio de 2021 ingresé a la Quinta por la fiesta de la bandera. La atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 junio y me la encontré con un hematoma en el ojo. Le pregunté que le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí”, precisó la profesional ante la Justicia.

Luego, al ser consultada acerca de por qué no creyó en esa explicación, ella respondió: “Por la forma que tenía el hematoma no parecía sin querer”. Y añadió que el exmandatario era "violento" con Yañez porque "no la dejaba hablar" y "la llamaba a los gritos".

En su testimonio, Aguirre refutó los dichos de Fernández, quien había alegado que el moretón en el ojo había sido causado por un tratamiento facial que se realizaba la exprimera dama. “Ninguno de mis tratamientos le generó ningún problema y no tuve quejas de ella”, aseguró la esteticista.

Alberto Fernández Fabiola Yañez Celular Justicia.jpg Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género.

“El tratamiento generalmente era limpieza de cutis, drenaje linfático, masajes, dermapen (que es un dispositivo que se coloca un cartucho que tiene microagujas, es una limita que raspa la piel, se pone soluciones activas en la piel. Eso se hace en las piernas, panza y cola. También se hace facial, pero casi siempre fue en otras partes)”, detalló sobre su trabajo. La esteticista contó que también atendió a Alberto, a quien le aplicó tratamientos para la piel y el pelo.

De manera posterior al episodio del hematoma en la cara, la mujer recordó que en otra ocasión la vio a Yañez con un "hematoma en el brazo derecho". "Qué feo es vivir con alguien que no te habla, no te saluda", refirió que le contó Yañez en una ocasión que tuvo lugar luego de la foto de la fiesta de Olivos.

Aguirre relató que la exprimera dama estaba "muy angustiada" porque encontró videos y fotos de mujeres en un celular que Fernández le había dado al hijo de ambos, Francisco. La esteticista contó que conoció a Fabiola en 2016 en un centro de estética y que hubo un tiempo en que dejó de verla, durante la pandemia, y que cuando volvió a atenderla ella le dijo que "estaba muy triste" por la difusión de la foto de su fiesta de cumpleaños en Olivos.

Ante el fiscal, recordó que su clienta le dijo que "se sentía presa" y le aseguró que no podía salir sin pedir permiso. También, según la esteticista, Yañez le contó que el entonces presidente "estaba muy enojado" porque habían perdido las elecciones legislativas de 2021, no le hablaba y ella estaba angustiada porque le echaban la culpa por aquella derrota.