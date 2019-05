La Feria del Libro: cuándo y qué presenta cada candidato

Una de las presencias más esperadas será la de la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien tiene previsto presentar el jueves 9 de mayo su libro “Sinceramente”, de sorpresiva aparición, editado por Sudamericana.

“Este libro no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos, es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también”, explicó la ex mandataria en la presentación.

También recorrerá los pasillos de la feria para presentar y firmar su libro “Debajo del agua. Una inmersión en los problemas argentinos y sus soluciones” el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por Evolución, Martín Lousteau, quien viene de mantener varias reuniones con el presidente Mauricio Macri y se lo menciona como posible candidato a vicepresidente.

Su turno será el domingo 5 en la sala Jorge Luis Borges a las 18, según el cronograma de la feria.

Previamente, su ex ministro de Economía, el diputado nacional Axel Kiciloff -precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires- presentará su obra “Y ahora, ¿qué? Desengrietar las ideas para construir un país normal” el sábado 4 a las 16.30 en la sala Jorge Luis Borges de la feria.

ADEMÁS:

Tensión comercial por "Sinceramente", el libro de Cristina Kirchner

En tanto, los referentes de Cambiemos Gabriela Michetti y Emilio Monzó presentarán “100 años de la Imprenta del Congreso de la Nación”, el miércoles 8 a las 20.30.

En día a confirmar, también estará el diputado nacional Fernando Iglesias con una versión ampliada de su ya conocido libro “Es el peronismo, estúpido”.

Por su parte, el dirigente del Frente Patria Grande y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois -que impulsa una candidatura de Cristina pero dice que no será postulante- firmará ejemplares de su libro “La clase peligrosa”, del Grupo Editorial Planeta, el jueves 2 de mayo a las 19.30 en el stand 917.

Ayer el presidente del partido Solidario y titular del banco Credicoop, Carlos Heller, presentó “Diez promesas falsas. Por qué fracasó la economía de Cambiemos”, un texto de su autoría que acaba de publicar Grupo Planeta, con la presencia del periodista Eduardo Aliverti.

Por último, el economista y precandidato a presidente, José Luis Espert, lanzará su publicación “La sociedad cómplice. Los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlos” el sábado 4 en la sala Jorge Luis Borges, a las 18:30.

No será un lanzamiento en la Feria, pero Editorial Planeta decidió reeditar el libro “Quisiera que me recuerden”, que reúne expresiones del ex presidente Néstor Kirchner a lo largo de sus últimos años en diversos temas.

Obviamente, el relanzamiento de ese libro, publicado en 2010, a sólo dos meses de la muerte de Néstor Kirchner, busca competir comercialmente ahora con la obra que presenta su viuda. i