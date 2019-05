Tensión comercial por "Sinceramente", el libro de Cristina Kirchner

La publicación del libro de la senadora nacional, anunciado el pasado martes por la propia legisladora en su cuenta de Twitter, llamó la atención de seguidores -y algunos detractores- de la ex jefa de Estado, por lo que las librerías comenzaron a moverse para tener stock de varios ejemplares.

Sin embargo, a través de las redes sociales los manejos de las grandes editoriales y las cadenas fueron advertidas e incluso llegaron a oídos de la autora y ex mandataria.

“Les cuento la situación en la que estamos con Sinceramente de Cristina Kirchner. Pedimos a mi distribuidor muchos ejemplares porque un amigo nos financiaba la compra. Tomó nota del pedido y me avisó que él había comprado (pagado, con cheque) 2000 así que iba a estar todo ok. Ayer (martes) a la noche le avisaron que el viernes no le van a entregar 2000, sino 200. ¿Por qué? Porque no importa que tengamos la plata, ni seamos correctos: ¡somos chicos!. La gerencia comercial decidió enviar ejemplares de la primera tanda a las cadenas: 8000 a Yenny y 5000 a Cúspide”, relató la librería Kokoro a través de su cuenta de Twitter.

El local cultural, ubicado en el barrio porteño de Palermo, se quejó de que “esta conducta no es nueva” y definió a las firmas como “los dueños de la pelota del mercado editorial y la mueven entre ellos”.

“Existen muchas opciones de distribuir un libro como éste sin excluir a muches trabajadores de la industria, pero no hay voluntad. Estamos pasando la peor crisis en años, pero los primeros días de un libro de altísima rotación quedará en manos de las cadenas que precarizan trabajadorxs y le pagan mal y tarde a las editoriales. Atendeme la paradoja, Sinceramente”, manifestó la librería.

