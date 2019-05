La hija de Alberto Samid, sobre su padre: "Se está muriendo en la cárcel"

“Está muy flaco, decaído”, dijo la joven y agregó: “Él está con 14 personas preso. La primera vez que fui lo encontré bien, me quiso dar fuerzas, me dijo que esto iba a terminar rápido y que ya iba a salir. Pero este jueves lo vi muy mal porque está muy triste. Él me dijo ‘estoy mal, me estoy muriendo acá‘”.

En diálogo con América, Sasha contó que su padre tiene una infección en uno de sus oídos y que está perdiendo parte de la audición. “No nos dejan pasarle los remedios ni lo están atendiendo”, denunció.

“Debe ser muy complicado para mi papá estar ahí porque es un hombre que está 20 horas en la calle todo el día trabajando y está cuatro horas encerrado, ya estar encerrado ahí debe ser muy fuerte para él. Él ahora lee, charla con los compañeros, está en la celda“, agregó.

El empresario fue encontrado culpable y condenado a cuatros años de prisión efectiva por ser considerado miembro de una asociación ilícita que evadió impuestos durante la década del '90. Su detención ocurrió luego de que el mismo se ausentara sin permiso a varias audiencias del juicio oral y se escapara a Belice, donde finalmente fue hallado.